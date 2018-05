Fãs poderão lucrar com novo álbum do Kaiser Chiefs

Da Redação

A banda britânica Kaiser Chiefs inovou no que diz respeito à interação entre artista e fã. O novo disco The Future is Medieval traz mais novidades do que as vinte canções inéditas, à venda no site oficial.

O download do CD custa em torno de 20 reais. Os compradores podem escolher 10 das 20 faixas disponíveis e montar sua própria versão do álbum, criando uma nova capa e personalizando a seqüência musical.

Integrantes do Kaiser Chiefs. Divulgação

As versões dos fãs poderão ser compartilhadas no próprio site e estes receberão uma porcentagem do lucro para cada cópia vendida – cerca de 10% do valor total. The Future is Medieval é o quarto disco de estúdio na carreira do Kaiser Chiefs. O último trabalho da banda, Off With Their Heads, foi lançado em 2008.