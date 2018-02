Fãs do Guns N'Roses abandonam show após atraso de três horas

Luciano Borborema – Território Eldorado

Demorou mais aconteceu. Nesta semana, em Manchester, Inglaterra, cerca de 10 mil fãs do Guns N’ Roses ficaram irritados com o atraso da banda norte-americana e abandonam a apresentação.O show estava marcado para terminar às 23h. Axl Rose e os outros integrantes do grupo só subiram ao palco às 23h15. A apresentação acabou às 2h15. Parte expressiva do público deixou o local ainda no começo da apresentação

A demora prejudicou os fãs que usaram o transporte público para assistir o Guns. Na última passagem da banda por São Paulo não foi diferente. O show no estádio do Parque Antártica, no dia 13 de março de 2010, estava previsto para começar às 21h30. Quando Axl deu as caras no palco já passava da meia-noite.



Vocalista do Guns N’ Roses, Axl Rose. (JF Diorio/AE)

A banda que fazia o primeiro show em 9 anos no país, divulgava a turnê do álbum “Chinese democracy”. Sebastian Bach (ex-vocalista do grupo de hard rock Skid Row) abriu o show na cidade (os outros no país também).

Assim que começou a tocar, Axl interrompeu a apresentação por conta de uma garrafa atirada no palco. O vocalista e líder da banda chegou a ameaçar ir embora e disse: “Se vocês querem f@!5&!!# com o show, não tem problema. Eu e os rapazes podemos ir embora”.

No ano passado, o Guns foi escolhido para ser a atração para encerrar o festival Rock in Rio. A banda atrasou mais de duas horas, e deixou o público cansado esperando em baixo de chuva torrencial.