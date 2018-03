Fãs depredam equipamento montado para show do Metallica na Índia

estadao.com.br

O Metallica, uma das maiores bandas da história do rock, continua alienando seus fãs. Marcado para esta sexta-feira, o primeiro show do grupo na Índia foi adiado em cima da hora, causando revolta em quem aguardava a apresentação e culminando em um tumulto sobre o palco.

Alegando problemas técnicos, a organização garantiu que o show acontecerá no sábado, mas a nótícia não amenizou a revolta dos presentes, que invadiram o palco no estádio de Gurgaon e depredaram as instalações, incluindo equipamentos da banda, em impresionantes cenas de vandalismo.

O site do jornal Times of India entrevistou no local fãs desapontados com o adiamento da aguardada estreia do Metallica em território indiano, marcada para coincidir com a primeira prova de Fórmula 1 a ser realizada no país. Alguns teriam viajado centenas de quilômetros para ver o show, e terão que adaptar suas agendas para assistir seus ídolos amanhã à noite.

A banda não se manifestou oficialmente, e a organização não esclareceu se haverá possibilidade de reembolso para quem não puder comparecer na nova data.

No início da semana, o Metallica liberou na internet o álbum Lulu, realizado em parceria com o lendário músico nova-iorquino Lou Reed. Com lançamento oficial marcado para a próxima segunda-feira, o Dia das Bruxas, o peculiar disco tem sido quase que universalmente detonado nas redes sociais e pela crítica.