Fantasma dos anos 80, Picture volta mais pesado e brutal

A maior banda de heavy metal da Holanda decidiu voltar para valer. Depois do aquecimento da turnê europeia de 2009 e do lançamento do bom álbum “Old Dogs, New Tricks”, o quinteto decidiu que deveria quebrar tudo naquele que pode ser um dos grandes lanlamentos de 2012.

“Warhorse” é muito pesado e muito old school, sem que isso seja um defeito. A tentativa de recriar o som sujo e o ambiente opressivo das gravações do início dos anos 80 deu certo e traz o Picture no auge da forma para comemorar os seus 35 anos de fundação.

É evidente que o novo trabalho não traz épicos como a maravilhsoa “Eternal Dark” e está longe de grandes álbuns como “Heavy Metal Ears” ou “Diamond Dreamer”, mas ao mesmo tempo consegue ser melhor do que 90% do material lançado atualmente pelas bandas do estilo.

À primeira ouvida os holandeses parecem ter aderido stoner metal que virou moda desde 2006 na Europa. Nada mais enganoso. O trabalho de guitatras é denso e pesado, mas se distancia da lentidão do estilo stoner. As músicas são rápidas e bem construídas, com destaque supreendente para o baixo gordo e violento.

A formação atual é bem diferente daquela que colocou o nome da banda no panorama europeu em 1983. Tocam no grupo hoje Pete Lovell (vocalista), Peter Bourbon (guitarra), Rinus Vreugdenhil (baixo), Laurens Bakker (bateria) e Gert Nijboer (guitarra). Bakker e Vreugdenhil são os fundadores, enquanto que Lovell entrou em 1984, sendon que saiu e voltou várias vezes.

Depois do auge do grupo, entre 1982 e 1985, o Picture sofreu com mudanças de formação e brigas internas, até se dissolvesse em 1988. Houve um breve retorno entre 1997 e 1999 patrocinado pelo guitarrista Jan Bechtum, que tocou entre 1986 e 1988, mas a rejeição foi enorme.

Nova reunião só ocorreria em 2007, com Bechtum sendo “obrigado” a aceitar o retorno de Lovell, Bakker e Vreugdenhil. Essa formação durou apenas dois anos, com Bechtum brigando novamente e senso substituído por Peter Bourbon, que permanece no grupo.

