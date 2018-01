Famoso por baladas, Nickelback parte para o metal no Rock in Rio

Roberto Nascimento

Nickelback, quarteto canadense famoso por baladas açucaradas como Photograph, chegou rasgando sob o palco Mundo hoje no Rock in Rio. Liderado por Chad Kroeger, o grupo abriu o show com uma blitz de pop punk metaleiro que lembrou Metallica em suas digressões mais comerciais, e falou grosso como seus colegas mais pesados de festival durante os primeiros 10 minutos.

A fúria logo foi substituída pelo viés romântico para mostrar a um mar de moças extasiadas o lado terno de seu cancioneiro. As guitarras em overdrive foram substituídas por violões de aço e o Nickelback fez um luau na Cidade do Rock. Kroeger comandou a multidão, declamando em tom quase militarístico o seu amor pelo Rio e pelos fãs.

Mas há algo de impessoal em sua figura. Ele dá às suas interpretações românticas um tom brusco, difícil de seduzir. E quando o Nickelback aperta o botãozinho ‘metal’, voltando ao modo pesado com que iniciou o show, mal se reconhece a banda. Oscilando entre esses dois polos – o pesado e o fofo – Nickelback conquistou uma plateia já vendida, que compareceu para ver a trinca Matchbox Twenty – Nickelback – Bon Jovi.