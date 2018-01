Faixa de álbum de inéditas de Jimi Hendrix é divulgada

Giovanni Tonussi – Rádio Eldorado

O disco de inéditas de Jimi Hendrix, chamado People, Hell and Angels, ganhou mais uma faixa exclusiva que foi publicada na internet. Earth Blues é a música que vai abrir o novo disco, e pode ser ouvida através do perfil da gravadora Legacy Records no site SoundCloud.

Há cerca de um mês, o primeiro single também foi divulgado na mesma página, com a música chamada Somewhere. O álbum póstumo vai contar na grande maioria com composições próprias de Hendrix, gravadas entre 1978 e 1980 para um disco que nunca foi lançado. Agora, mais de 30 anos depois, elas chegarão às lojas a partir do dia 5 de março.

Lista de músicas de People, Hell & Angels:

“Earth Blues”

“Somewhere”

“Hear My Train A Comin”

“Bleeding Heart”

“Let Me Move You”

“Izabella”

“Easy Blues”

“Crash Landing”

“Inside Out”

“Hey Gypsy Boy”

“Mojo Man”

“Villanova Junction Blues”