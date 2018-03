Fã americano prepara animação sobre os Mutantes

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Um longa-metragem sobre os Mutantes deve ganhar os cinemas em breve. Um fã norte-americano pretende contar a história da banda no projeto batizado de Bread and Circuses: A Film about Os Mutantes.

O cineasta Jeff McCarty seguirá a linha de Yellow Submarine (1968), dos Beatles. “Os rostos, as travessuras e os figurinos dos Mutantes exalavam um tipo de caricatura só possível de ser recriado via animação”, conta McCarty.



(Divulgação)



“Não há mais registro em vídeo de vários episódios importantes da carreira deles. Não quero apenas ouvir um monte de gente revirando os 40 anos de história. Quero que o público veja isso materializado diante de si”, completa o cineasta.

Com previsão para ser lançado em 2014, o filme que conta a trajetória do grupo formado por Rita Lee, Arnaldo Baptista e Sérgio Dias, busca financiamento para ser rodado.

Em janeiro de 2013, terá início uma campanha no site Kickstarter para arrecadar recursos por meio de financiamento coletivo – qualquer pessoa pode doar dinheiro em troca de benefícios no que se refere aos materiais produzidos. As informações são do jornal Metro.