Exposição traz fotos da primeira década dos Rolling Stones

Rolling Stones, 1962-1971

Uma exposição em Londres reúne fotografias da primeira década dos Rolling Stones, entre 1962 e 1971, com imagens que documentam a ascensão de uma das bandas mais conhecidas do mundo.

The Decca Years: The Rolling Stones, 1962 – 1971 revela momentos íntimos dos roqueiros, assim como registros feitos durante shows, na época em que a banda trabalhava com a gravadora Decca Records.

A exibição na galeria Proud Chelsea, em cartaz até o dia 23 de outubro, traz imagens de fotógrafos de música renomados, como Dominique Tarlé e Michael Cooper.

“Estou honrado em apresentar essa exposição fotográfica histórica nas galerias Proud, com imagens icônicas dos Rolling Stones fotografados em seu período mais criativo e elogiado pelos críticos. Essa coleção é um testamento visual da forte ligação entre arte e música nos anos 60, capturando os Stones em seu período seminal no topo das paradas de sucesso até sua época de líderes da contra-cultura nos anos 60, adorados tanto por seu estilo de vida boêmio como por sua música”, disse Raj Prem, curador da exposição.