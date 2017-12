Exposição sobre David Bowie chega a São Paulo em janeiro de 2014

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

De janeiro a 11 de agosto do ano que vem, São Paulo vai receber a exposição “David Bowie Is”. O endereço da mostra será o MIS – Museu da Imagem e do Som. A exposição é um sucesso em Londres. Antes mesmo da sua estreia, vendeu cerca de 40 mil ingressos no Museu Victoria and Albert.

A mostra percorre toda a história do artista e será possível visitar os trajes extravagantes do roqueiro, expostos ao lado dos desenhos originais do próprio Bowie, entre outros artigos. Destaque também para uma sala que projeta imagens de shows nas paredes, enquanto outra explica os anos passados em Berlim pelo artista, no final dos anos 70. Nessa época, o músico se recuperava do vício em drogas.

“Não há ninguém mais multidisciplinar que Bowie”, diz Geoffrey Marsh, um dos curadores da exposição. “É um músico, um compositor, mas também é fascina do pelo desenho gráfico e a concepção de figurinos”, completa. Após a temporada em São Paulo, a mostra “David Bowie Is” segue para Toronto, no Canadá, em setembro.

