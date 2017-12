Exposição em Londres vai mostrar fotos inéditas dos Stones

Estadão.com

Os Rolling Stones vão ganhar uma exposição de fotos inéditas em Londres. A mostra, intitulada The Stones And Their Scene, vai exibir o trabalho do falecido fotógrafo Eric Swayne. Além das imagens de Mick Jagger e companhia, farão parte algumas fotos de David Bailey e personagens icônicas como Catherine Deneuve e Anita Pallenburg.

As fotos foram descobertas pelo filho de Eric Swayne, Tom, em 2007. “Encontrei imagens de Mick Jagger fotografado informalmente no estúdio do meu pai, apenas como teste de câmera. Também há uma série de imagens deles se divertindo no apartamento de Eric com Chrissie Shrimpton”, disse ele à revista britânica NME.

A exposição será no Proud Chelsea. Vai de 13 de junho a 28 de julho.