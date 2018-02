Explosão e fúria do Who em DVD fantástico de show de 1975

Marcelo Moreira

Uma banda gigante no auge, com shows em estádios enormes e ainda com energia transbordando, mas nem imaginando que o auge estava chegando ao fim. A turnê norte-americana da banda The Who em 1975 foi a mais lucrativa do quarteto até então – só Rolling Stones e Led Zeppelin rivalizavam em termos de desempenho financeiro e nos palcos. Os excessos consumiam a banda em todos os sentidos, mas os quatro estavam lá, tocando como se aquele fosse o último show.

Depois de muito relutar, o guitarrista Pete Townshend concordou em permitir o lançamento do DVD “Live In Texas ’75” , a ser lançado em 9 de outubro via Eagle Rock Entertainment, trazendo uma apresentação da banda em Houston, no Texas, no dia 20 de novembro de 1975.

A banda então promovia o álbum “The Who By Numbers”, que teve a ingrata missão de manter a qualidade no topo após uma sequência estupenda – “Tommy” (1969), “Who’s Next” (1971) e “Quadrophenia” (1973). A pressão pra manter a qualidade dos anteriores foi demais para Townshend, o principal compositor, e o resultado foi bem morno – é um álbum muito bom, mas inferior aos anteriores.

Por conta disso, a tensão no ar era evidente neste que foi show inaugural da turnê. A banda entrou com sangue nos olhos, com raiva e fez uma apresentação bombástica.

Não eram só as críticas ao novo álbum que estavam irritando a banda. As desavenças entre Townshend e o vocalista Roger Daltrey (que cada vez mais investia em carreira solo paralela), além dos excessos em todos os sentidos do baterista Keith Moon, transformaram Who em uma bomba prestes a explodir.

O preço por estar sempre no limite e absorvendo a pressão para transformá-la em energia no palco cobrou o seu preço. Um novo álbum, só três anos depois, após muita conversa e apaziguamento, após uma sequência ruim de shows em 1976. E quando as coisas estavam entrando nos eixos, Moon morreu em setembro de 1978, pouco depois do lançamento do álbum “Who Are You” e antes da turnê promocional.

O show de Houston teve todos os ingredientes de um espetáculo digno do Who: música alta. performance furiosa, torca de farpas entre os integrantes no palco, exibicionismo e o melhor rock’n’roll possível de ser executado ao vivo, na melhor tradição da banda. O resultado é um produto primoroso, e um documento histórico impossível de não ser adquirido – está no nível de “Live at Isle of Wight 1970”, outro grande momento do grupo.

O repertório inclui raridades, como “Drowned”, de “Quadrophenia”, e três canções do subestimado “The Who By Numbers”: “Squeeze Box”, “However Much I Booze” e a pesada “Dreaming from the Waist”. No entanto, é a sequência final que mostra a genialidade do grupo inglês: os medleys “My Generation/Join Together”, “Naked Eye/ Road Runner” e “Magic Bus/My Generation Blues”, além da apoteótica e muito pesada “Won’t Get Fooled Again”. Item obrigat´prio em qualquer coleção.

Lista de músicas:

‘Substitute’

‘I Can’t Explain’

‘Squeeze Box’

‘Baba O’Riley’

‘Boris The Spider’

‘Drowned’

‘However Much I Booze’

‘Dreaming From The Waist’

‘Behind Blue Eyes’

‘Amazing Journey’

‘Sparks’

‘Acid Queen’

‘Fiddle About’

‘Pinball Wizard’

‘I’m Free’

‘Tommy’s Holiday Camp’

‘We’re Not Going To Take It’ / ‘See Me, Feel Me’ / ‘Listening To You’

‘Summertime Blues’

‘My Generation’

‘Join Together’

‘Naked Eye’

‘Roadrunner’

‘Won’t Get Fooled Again’

‘Magic Bus’

‘My Generation Blues’

Mais Who

A Cleopatra Records marcou para o dia 2 de outubro o lançamento do “Who Are You: An All Star Tribute To The Who”. Músicos importantes participam do álbum, entre eles John Wetton (Asia, King Crimson), Rick Wakeman (Yes), Wayne Kramer (MC5), K.K. Downing (Judas Priest), Joe Elliot (Def Leppard), Dave Davies (The Kinks), Todd Rundgren, a banda Sweet, Iggy Pop, Pat Travers, Ginger Baker (Cream), Ian Paice (Deep Purple) e Leslie West, entre outros.

Lista de músicas:

1. Eminence Front

* John Wetton (ASIA)

* K.K. Downing (JUDAS PRIEST)

* Derek Sherinian (DREAM THEATER)

2. Baba O’Riley

* Nektar

* Jerry Goodman (MAHAVISHNU ORCHESTRA)

3. I Can See For Miles

* Mark Lindsay (PAUL REVERE & THE RAIDERS)

* Wayne Kramer (MC5)

4. Love Reign O’er Me

* Joe Elliot (DEF LEPPARD)

* Rick Wakeman (YES)

* Huw Lloyd-Langton (HAWKWIND)

* Carmine Appice (VANILLA FUDGE)

5. My Generation

* Knox (THE VIBRATORS)

* Dave Davies (THE KINKS)

* Rat Scabies (THE DAMNED)

6. The Kids Are Alright

* THE RAVEONETTES

7. Won’t Get Fooled Again

* SWEET

8. Anyway Anyhow Anywhere

* Todd Rundgren

* Carmine Appice (VANILLA FUDGE)

9. I Can’t Explain

* Iggy Pop

10. Behind Blue Eyes

* Pat Travers

11. Magic Bus

* Peter Noone (HERMAN’S HERMITS)

* Peter Banks (YES)

* Ginger Baker (CREAM)

12. Who Are You

* Gretchen Wilson

* Randy Bachman (BACHMAN-TURNER OVERDRIVE)

13. Pinball Wizard

* Terry Reid

* Mike Pinera (BLUES IMAGE)

* Brad Gillis (NIGHT RANGER)

14. Squeeze Box

* John Wesley (PORCUPINE TREE)

* David Cross (KING CRIMSON)

15. Bargain

* .38 SPECIAL

* Ted Turner (WISHBONE ASH)

* Ian Paice (DEEP PURPLE)

16. The Seeker

* Joe Lynn Turner (RAINBOW)

* Leslie West (MOUNTAIN)