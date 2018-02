Ex-guitarrista do Red Hot anuncia novo álbum solo

Luciano Borborema – Território Eldorado

PBX Funicular Intaglio Zone é o nome do novo álbum solo de John Frusciante, ex-guitarrista do Red Hot Chili Peppers. O músico anunciou o lançamento do disco para setembro deste ano. Esse é o primeiro trabalho do músico desde a saída da banda há dois anos.

Capa do álbum – Divulgação

“Eu considero minha música um synth pop progressivo, o que não diz nada sobre como ela soa, mas descreve a maneira como eu a abordo”, escreveu Frusciante no site oficial. Esse será o segundo disco do roqueiro. Ele prepara um outro trabalho para julho. Trata-se do EP Letur-Lefr, trabalho com faixas inéditas.

Saída de Frusciante do RHCP



O anunciou foi feito no blog do guitarrista em dezembro de 2009. “Não houve drama ou raiva, e os outros caras foram muito compreensivos”, contou Frusciante na época. “Eles apóiam que eu faça aquilo que me faça feliz, e penso a mesma coisa para eles.” O motivo da saída, ainda segundo John Frusciante, foi a vontade de trilhar outros caminhos musicais.

O guitarrista disse ter mudado como pessoa e artista nos últimos 12 anos em que esteve no grupo e que, se continuasse na banda estaria indo contra sua própria natureza. “Eu amo a banda e amo o que fizemos. Mas tenho de ir atrás dos meus desejos”, completou o músico. Josh Klinghoffer entrou no lugar de John Frusciante.



(John Frusciante) Divulgação