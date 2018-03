Ex-baterista do AC/DC, Chris Slade chega para shows no Brasil

da equipe Combate Rock

Músico já tocou ao lado de Jimmy Page, David Gilmore, Paul Rodgers, entre outras estrelas do Rock

Chris Slade, ex-baterista do AC/DC, já está em solo brasileiro. O músico, que foi escolhido para substituir Simon Wright em 1989, gravou os clássicos “The Razors Edge” e “Live at Donington, tem quatro apresentações pelo país. Os shows acontecem em Belo Horizonte (14/12 – Novo Chalezinho), Sete Lagoas (15/12 – Ferro Velho), São Paulo (Blackmore – 21/12) e Campinas (22/12 – Sebastian Bar).

No repertório, os fãs com certeza vão delirar com diversos clássicos de “Dirty Deeds”, “Back in Black”, “TNT”, “Hell’s Bells”, passando por “Thunderstruck”, “Whole Lotta Rosie”, “Highway to Hell” até “Let there be Rock” e outras composições. Os bilhetes para todas as exibições continuam à venda. Na capital paulistana, os ingressos de camarote serão limitados em no máximo 50 pessoas e quem garantir presença neste setor ganhará um pôster autografado e uma credencial personalizada. Mais informações no serviço abaixo.

Em sua longa carreira, Chris Slade trabalhou com alguns dos maiores nomes da história do rock mundial. Artistas como Jimmy Page (Led Zeppelin), Paul Rodgers (Free, Bad Company e Queen) e David Gilmour (Pink Floyd) são alguns dos que contaram com seu talento. No entanto, foi como integrante do AC/DC que ele se consagrou internacionalmente, se apresentando para milhões de pessoas por todo o mundo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele foi convidado para integrar o lendário AC/DC, no momento em que Angus e Malcom assistiram sua performance no show do guitarrista britânico Gary Moore. Slade gravou os álbuns “The Razors Edge”, que foi indicado ao Grammy e chegou ao topo dos charts vendendo mais de 10 milhões de cópias apenas nos EUA, e “Live at Donington, considerado um dos melhores álbuns ao vivo já lançados e o mais vendido de todos os tempos, por duas vezes (1992 e 2004). Naquela oportunidade, excursionaram exaustivamente, culminado com uma apresentação para um milhão de pessoas na Rússia.

O último trabalho de Slade com o AC/DC foi a gravação de “Big Gun”, além de participar no videoclipe juntamente com Arnold Schwarznegger, que foi incluída na trilha sonora do filme “O Último Grande Herói”, vendeu milhões de cópias.

Atualmente, Chris Slade continua sendo um dos mais requisitados bateristas do rock, se apresentando em turnês mundiais que o levam a lugares como Rússia e Afeganistão, além de fazer workshops e gravações de estúdio para diversos artistas.

Serviço São Paulo

Data: 21/12

Local: Blackmore Rock Bar

Endereço: Alameda dos Maracatins, 1317 – Indianópolis – (11) 5041-9340

Abertura da casa: 22h

Preço: R$ 60,00 (pista – 1º lote) e R$ 80,00 (porta) | R$ 130,00 (camarote)

Venda Online: https://ticketbrasil.com.br/show/chrisslade-sp/

Pontos de venda:

Blackmore Rock Bar: Alameda dos Maracatins, 1317 – Indianópolis – (11) 5041-9340

Hole – Galeria do Rock

Metal Music – Rua Dona Elisa Fláquer, 184 – Centro – Santo André – SP

Sick’n’Silly – Alameda Jaú, 1529 – Jardim Paulista – São Paulo – SP

Chilli Beans – Vila Leopoldina – Rua Carlos Weber, 654 – Vila Leopoldina – São Paulo – SP

Age Of Dreams – Av. Marechal Deodoro, 1754 – 2º Andar loja 33/36 – Centro – SBC – SP

Lakau Surf – Shop Guarulhos – Rua 13 de maio, 102 – Vila Galvão – Guarulhos – SP

Microcamp – Rua Bernardino Fanganiello , 253 – Casa Verde – São Paulo – SP