Ex-baixista do Guns responde carta de Axl Rose sobre Hall da fama do Rock

Depois da longa carta de Axl Rose aos organizadores do Hall da Fama do Rock dizendo que não aceita a inclusão da banda no prêmio e confirmando que não irá a cerimônia, o ex-baixista do grupo, Duff McKagan em seu blog no Seattle Weekly, escreveu o que pensa sobre o ocorrido. Leia abaixo.

“Nessa noite, eu não honrarei apenas a mim mesmo ou o jantar de frango que eles com certeza servirão, mas honrarei todas aquelas pessoas que são fãs da nossa banda chamada Guns N’ Roses. Adversidade sempre seguiu essa banda desde sua concepção. Eu entendo isso. (…) Mas no fim das contas, não importa quem vai aparecer e quem não vai da banda original, e eu apoio qualquer razão que este cara ou aquele tenha para não comparecer. Está tudo bem. As músicas são o mais importante aqui e a mensagem que elas com certeza ainda carregam”, declarou.

A polêmica começou quando os organizadores do evento anunciaram a inclusão da formação clássica do Guns ‘N’ Roses no Hall da Fama do Rock. A dúvida era se Axl Rose iria ao prêmio. Na última quarta-feira (11), o vocalista do Guns disse em carta que não iria ao prêmio e pediu para não ser incluso no Hall. De acordo com ele, a formação escolhida pelos organizadores foi a causa por não receber o título. Uma banda ou músico para entrar para o Hall do Fama deve ter lançado seu 1º álbum ou single há pelo menos 25 anos.

Além do Guns, Red Hot Chili Peppers, Laura Nyro, Beastie Boys, Freddie King, Don Kirshner, Donovan e Faces serão homenageados no Rock and Roll Hall of Fame deste ano. A cerimônia de entrega do prêmio será neste sábado, 14 de abril em Cleveland, nos Estados Unidos.



