Evanescense supera o pessimismo e passa no teste

Roberto Nascimento – O Estado de S. Paulo

O pop metal do Evanescence foi, até agora, o melhor show do último dia do Rock in Rio. Liderada pela cantora gótica Amy Lee, a banda alterna o peso das guitarras com baladas ao piano. É metal com tons dramáticos e potencial de catarse.

Amy tem um vozeirão, que dá a energia necessária e faz os hits sairem com eficácia. A banda acompanha com densidade semelhante.

Durante o show de Amy, fica óbvio, sendo que o Evanescence tocou depois de Pitty, de onde a cantora baiana tirou sua fórmula de hardcore.