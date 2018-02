Europe toca em São Paulo no domingo

da equipe Combate Rock



A banda Europe está de volta ao Brasil. Após grandes exibições por toda a Eurpa, os suecos desembarcam esta semana, na América do Sul, para uma longa série de apresentações visando promover o bem-sucedido novo álbum “Bag Of Bones”.

Reconhecidos como um dos grandes grupos de hard rock da história, Joey Tempest (vocal), John Norum (guitarra), John Levén (baixo), Mic Michaeli (teclado) e Ian Haugland (bateria) tocam, neste domingo (23/09), nA Seringueira, em São Paulo. Esta será a única performance no país. O show faz parte da festa de comemoração dos 27 anos de existência da Rádio & TV Corsário.

Os ingressos continuam à venda na loja Die Hard (Galeria do Rock), bilheterias dA Serigueira ou pela internet, no site da Ticket Brasil e Ingresso Rápido. Os bilhetes custam de R$ 90,00 à R$ 360,00.

Recentemente, o quinteto ganhou disco de ouro devido ao sucesso de vendas do novo álbum “Bag Of Bones”, e lançou novo videoclipe para a divulgação deste registro fonográfico. Após a faixa “Not Supposed To Sing The Blues”, agora chegou a vez da música “Firebox”. O clipe foi dirigido pelo renomado Patric Ullaeus (Dimmu Borgir, Lacuna Coil, In Flames, Sonic Syndicate, Kamelot) e que já tinha trabalhado nos últimos três vídeos dos suecos. Assista em http://vimeo.com/46036732.

O Europe já lançou nove álbuns de estúdio, três álbuns ao vivo, três compilações e oito vídeos. O grupo conquistou fama internacional em 1986/87 com o seu 3º álbum “The Final Countdown”, que se tornou um grande sucesso comercial e os fazendo entrar para o hall das bandas de Rock mais famosas dos anos 80.

Já venderam mais de 4 milhões de álbuns nos Estados Unidos apenas e mais de 10 milhões de álbuns em todo Mundo. A banda atingiu dois Top 20 em álbuns na tabela Billboard 200 (The Final Countdown e Out of this World). De 1986 a 1992, venderam mais de 20 milhões de álbuns mundialmente, fazendo deles o 4º grupo mais bem-sucedido da Suécia na história.

O repertório das exibições mais recentes pela Europa contaram com as músicas: Riches to Rags | Not Supposed to Sing the Blues | Firebox | Superstitious | Scream of Anger | No Stone Unturned | Demon Head | New Love in Town | Seventh Sign | Love is Not the Enemy | Girl From Lebanon | Carrie | Let the Good Times Rock | The Beast | Rock the Night | Last Look at Eden | The Final Countdown



Serviço São Paulo

Rádio/TV Corsário orgulhosamente apresenta Europe

Data: 23 de setembro de 2012, domingo

Horário: 20h | Abertura da casa: 18h30

Local: A Seringueira – www.aseringueira.com.br – (11) 3675-8104

End: Avenida Francisco Matarazzo, 694 – em frente ao parque da Água Branca e próximo ao Metrô Barra Funda

Capacidade: 3.000 lugares

Duração: até 120 min.

Estacionamento ao lado

Preços:

Pista Meia Entrada – R$ 90,00 | Pista Promocional – R$ 150,00 (ingressos limitados) | Pista Inteira – R$ 180,00

Mezanino Meia Entrada – R$ 180,00 | Mezanino Promocional – R$ 250,00 (ingressos limitados) | Mezanino Inteira – R$ 360,00