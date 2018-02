Estrela do folk metal, Cruachan anuncia shows no Brasil

Marcelo Moreira

Entre os vários sub-subgêneros do heavy metal, o mais curioso é aquele que se intitula folk metal – ou pagan metal para alguns. São bandas inspiradas nas lendas medievais de batalhas entre vikings e celtas, entre godos e saxões e muitos outros povos – e que têm o Manowar como modelo de som pesado e visual que remete à Idade Média.

Exemplos não faltam na Europa: Korpiklaani (Finlândia), Turisas (Finlândia), Amon Amarth (Suécia), Skyclad (Inglaterra), Tyr (Dinamarca), Ensiferum (Finlândia), Elvenking (Itália), Eluveitie (Suíça) e muitos outros. No Brasil, o destaque é a banda mineira Tuatha de Danann.

Um representante típico dessa turma é a banda irlandesa Cruachan, que toca no Brasil em outubro, em São Paulo e em Curitiba.

A banda, hoje um quinteto, mistura música folk irlandesa com um death metal brutal, com guitarras na “cara” e bateria em altíssima velocidade. Acabou de lançar o seu mais novo álbum, “Blood on the Black Robe”, que traz um desfalque inestimável: a bela vocalista Karen Gilligan, que deixou a banda há três anos.

Ela fazia o contraponto angelical aos urros do líder Keit Fay, que ainda toca guitarra, teclado, bodhrán, mandolim e percussão. Completam a formação Colin Purcell (bateria, percussão), John Ryan Will (tin whistle, violino, banjo, bouzouki, teclado) e John O’ Fathaigh (tin whistle).

De qualquer forma, a formação que vem ao Brasil está bem entrosada e o novo álbum recebeu críticas bastante positivas na Inglaterra e na Alemanha. São os melhores representantes do subgênero atualmente.

Os ingressos para o show em São Paulo estão disponiveis nas lojas Lady Snake e Rockland, na Galeria do Rock, e no site da Ticket Brasil, pelos seguintes valores: R$ 60,00 (1°lote), R$ 70,00 (2°lote) e R$ 80,00 (na porta, se sobrar).