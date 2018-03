Especial Lollapalooza: saiba tudo sobre o festival

Divulgação Divulgação

Primeiro grande festival do ano no Brasil, o Lollapalooza faz sua estreia no País. Criado em 1991 por Perry Farrell, líder do Jane’s Addiction, o evento acontece na Jockey Club, em São Paulo, dias 07 e 08 de abril.

Os norte-americanos do Foo Fighters, no sábado, e os britânicos do Arctic Monkeys, no domingo, são as atrações mais aguardadas do festival.

O evento resgata nomes tradicionais como Joan Jett & The Blackhearts, mas abre espaço mesmo para bandas surgidas na última década, como MGMT, Friendly Fires, Band of Horses, Foster the People e Skrillex.

