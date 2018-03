Escolha aqui o show para se livrar do Carnaval

da equipe Combate Rock

Esqueça o carnaval. O final de janeiro e o mês de fevereiro oferecem uma quantidade muito boa de shows de rock para todos os gostos, do rock escrachado thrash metal, do gothic ao classic rock. Veja algumas das atrações mais interessantes. Clique para conferir datas e locais de shows (agradecimentos ao site Whiplash, por manter a agenda mais atualizada da internet roqueira brasileira):

– Blaze Bayley – O ex-vocalista do Iron Maiden parte para mais uma turnê pelo Brasil. Antes de embarcar para a América do Sul, ele declarou seu amor ao país ao dizer que os fãs brasileiros e os espanhóis são os que melhor o recebem atualmente. E ele gosta mesmo do Brasil: faz visitas anuais para tocar com músicos locais e já foi casado coim uma brasileira.

– Claustrofobia – Em grande forma, a banda brasileira de thrash está com trabalho novo no mercado, “Peste”, com uma sonoridade mais moderna e muito pesada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

– Eluveitie – O combo suíço de folk metal vem ao Brasil pela terceira vez em quatro anos – outros que adora estar por aqui, especialmente no verão. Seu som costuma ser um pouco repetitivo, mas é um bom espetáculo de metal com sonoridades diferentes.

– Marky Ramone – Outra figurinha fácil por aqui, o ex-baterista do grande grupo punk Ramones reaparece em miniturnê com sua banda Blitzkrieg. Apesar de mostrar mais do mesmo, é um show divertido, que melhora com as músicas de sua ex-banda.

– Bruce Kulick – Ex-guitarrista do Kiss, o norte-americano costuma vir com frequência ao Brasil participar de convenções e minifestivais de hard rock. passará por três cidades brasileiras.

– Carro Bomba – Quarteto paulistano que faz um heavy metal em português com muita qualidade. Ainda divulga o CD “Carcaça”, de 2011.

– Velhas Virgens – Há quase 30 anos estrada, o rock escrachado e engraçado da banda liderada por Paulão de Carvalho é descontraído e despretensioso.

– Stryper – banda de white metal norte-americana veterana, que beira os 30 anos de carreira, volta ao Brasil depois de muito tempo, e toca para todos os públicos desta vez. Um grande show de hard rock.

– Elton John – Dispensa maiores apresentações. Depois de ficar décadas sem aparecer por aqui, tem visitado frequentemente São Paulo e Rio de Janeiro. Mesmo com um show previsível, é um programa interessante de classic rock.

– Theatre des Vampires – banda italiana de gothic metal/symphonic black metal que aborda temas como vampirismo, utilizando um híbrido som entre vocais masculinos e femininos. Nada que bandas mais carismáticas da Holanda e da Escandinávia já não tenham feito, mas tem fiéis seguidores no Brasil.

– Lacuna Coil – Outra banda italiana, só que mais importante e de mais prestígio no metal atual. Tem como cantora a bela Cristina Scabbia e costuma rivalizar com o Evanescence na Europa.