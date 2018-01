Eric Clapton lançará álbum com participação de Paul McCartney

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Eric Clapton vai lançar novo álbum no dia 12 de março. Batizado de Old Sock, o 21º disco de estúdio da carreira do cantor e guitarrista inglês vai contar com várias participações especiais. A lenda do blues JJ Cale tocará guitarra e vai fazer backing vocals em Angel.

Paul McCartney toca baixo e assume os vocais em All of Me. Chaka Khan cantará Get On Over. E Steve Winwood, antigo companheiro de Clapton no Blind Faith, toca órgão em Still Got The Blues. O trabalho que será lançado pelo selo do próprio guitarrista, Bushbranch, vai contar 12 canções. Duas delas são inéditas.

As faixas novas são: Every Little e “Gotta Get Over”. As outras dez são as favoritas de Clapton ao longo da sua carreira. Após lançar o álbum, o guitarrista sairá em turnê pelos Estados Unidos.