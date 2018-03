Eric Clapton, factoides e uma forcinha a um certo João

Marcelo Moreira

A farsa da suposta participação de João Gilberto em um eventual show de Eric Clapton no Brasil só serviu para reafirmar o que sempre acontece: um gringo fala – ou alguém diz que ele falou, ou alguém disse em nome dele – algo para agradar a plateia do país cucaracha onde vai tocar e todo mundo cai que nem pato na história. Aliás, termo bem adequado a uma das pérolas perpetradas por um certo tocador de violão baiano, a música “O Pato”.

Ninguém sabe ao certo de onde saiu o suposto desejo de Eric Clapton de ter em seu palco João Gilberto em um show da turnê brasileira – para sorte do guitarrista inglês, ele escapou de ter essa mácula em sua carreira.

Após a passagem do inglês pelo Brasil, ficou claro de que se tratava de um mero factoide. É sempre assim: o astro vem ao Rio ou a São Paulo, saca da cartola uma bandeira brasileira no palco – ou uma camisa da seleção –, diz que o público brasileiro é “o melhor do mundo”, “o que mais agita”, que o país é o alegre e insano (????) que já visitou e todo mundo acredita e fica orgulhoso de morar em uma nação tão legal… Possivelmente o guitarrista pediria para fazer uma jam session com Astor Piazzola na Argentina, se ele estivesse vivo…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O factoide criado por Clapton ou sua assessoria teve um acréscimo fantástico por alguém que trabalha com o tocador baiano de vilão: “Isso tinha de ser combinado, João (Gilberto) não gosta de nada apressado e de ficar sabendo pela imprensa.”

Ah, claro, como que se João Gilberto fosse o presidente da República, que precisasse de formalidades de chefe de Estado para receber um convite… Ah, sim, e quem convida não é um sambista de fundo de quintal, mas Eric Clapton, um dos maiores gênios da humanidade, mas assim mesmo João Gilberto exige um convite formal protocolado em 43 vias em sete cartórios…

Marketing de guerrilha

Seja como for, não dá para negar que foi uma boa jogada de marketing para colocar o nome do violeiro baiano na imprensa em um momento desconfortável na carreira dele. João Gilberto tem algumas apresentações marcadas pelo Brasil em novembro.

Entretanto, as coisas não estão indo muito bem. Segundo texto da boa repórter Roberta Pennafort, da sucursal do Rio de Janeiro do jornal O Estado de S. Paulo, metade dos ingressos colocados à venda para shows em São Paulo, Rio, Brasília e Porto Alegre, cerca de 10 mil, está encalhada por conta dos preços altos cobrados. Os preços variam entre R$ 500 e R$ 1.400. O texto foi publicado na semana passada.

Antonio Barretto Júnior, um dos produtores da turnê, está preocupado, segundo o texto do Estadão. Tentando evitar problemas, começou a procurar patrocínio de empresas estatais e privadas, com pouco sucesso até agora.

“Algumas das maiores patrocinadoras da cultura já apoiam eventos de música grandes este ano, o que pode ajudar a explicar as negativas a João Gilberto. O Itaú é o principal patrocinador do Rock in Rio, que conta também com a Claro e a Coca Cola, entre outras parceiras; o Bradesco trouxe Paul McCartney; a Antarctica, a Amy Winehouse, em janeiro”, relata o texto de Roberta Pennafort.

“Não é todo dia que você tem um ícone fazendo aquela que pode ser a última turnê dele. Infelizmente, as empresas preferiram os shows internacionais que já estavam no calendário. Não cogitamos passar para 2012, porque João poderia não querer mais, já que tem compromissos no exterior”, explicou Barretto. “Se você pensar que o Paul McCartney toca para 40 mil pessoas (o ingresso chegava a R$ 700), o João é muito mais barato.”

Prestígio incompatível?

Um aspecto que ninguém aborda é que a própria carreira de certa forma errática e em alguns momentos bissexta do violeiro baiano acaba por estabelecer um folclore que, se não atrapalha no todo, também não ajuda.

A fama de excêntrico, de irascível e de “prima donna” criou uma aura que ofusca a música – que também não é lá essas coisas, sem falar que ele grava e toca as mesmas cinco músicas há 55 anos.

O século XXI está sendo pouco reverente ao instrumentista baiano, ainda que demagogos como Eric Clapton joguem para a plateia ao mostrar uma reverência um tanto forçada – pelo menos aparentemente.

Se por um lado a qualidade das novidades no rock, na MPB e na música mundial é baixa na comparação com produções de um passado nem tão longínquo, por outro fica difícil manter artistas claramente superestimados e metidos a “prima dona” à tona diante da imensidão de oferta cultural existente hoje.

João Gilberto já foi classificado de engodo e embuste por muita gente de peso no meio musical, ao mesmo tempo em que é tratado como gênio e deus por parte de uma crítica especializada embasbacada e mesmerizada tanto no Brasil como nos Estados Unidos.

Ele já ganhou seu lugar na história, goste-se ou não. De certa forma, acabou se tornando referência, mesmo que tenha sido para servir como mero factoide, como no caso de Clapton.

Analisando a trajetória musical do artista, sobretudo nos últimos 40 anos, ganha relevância a incompatibilidade flagrante entre seu prestígio e sua efetiva produção, tanto em volume como em qualidade.

Mais um caso de artista superestimado, fato que não é incomum na cultura brasileira? Talvez, por mais admiradores de peso que tenha (seria Clapton realmente um deles?).

Seja como for, o violeiro baiano tem um mérito indiscutível: demagogia ou não, seu prestígio o coloca em condição de receber uma ajudinha bem-vinda de um gênio da música mundial. Não é para qualquer um.