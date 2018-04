Eric Clapton e seus amigos no Crossroads Festival

Felipe Branco Cruz

Eric Clapton está à vontade, de bermuda e chinelo. Se não fosse pela mega-estrutura montada em Chicago, no dia 26 de junho desse ano, facilmente o encontro dos maiores guitarristas em atividade poderia se passar por um churrasco entre amigos. Todos estavam relaxados, como se estivessem em casa.

Trata-se do tradicional Crossroads Guitar Festival, evento beneficente que já aconteceu em 2004 e 2007, com fundos arrecadados para o Crossroads Center, uma ONG mantida por Clapton para o tratamento de dependentes químicos.

O evento, gravado ao vivo, é lançado agora no Brasil, em DVD duplo. Os convidados se intercalam no palco tocando seus principais sucessos.

São mestres da guitarra, como Sonny Landreth, Joe Bonamassa, Robert Cray, Jimmie Vaughan, o trio ZZ Top, Gary Clark Jr., James Burton, Earl Klugh, Ronnie Wood, Jeff Beck, Buddy Guy, Steve Winwood, B.B. King e John Mayer. No repertório estão canções como ‘Jesus Just Left Chicago’, ‘Mississippi Blues’, ‘Lay Down Sally’, ‘Ain´t no Sunshine’ e ‘I Shot the Sheriff’.

Trata-se de uma oportunidade única de ver músicos como Buddy Guy, Jonny Lang e Ronnie Wood improvisando uma jam session na canção ‘Five Long Years’ e ‘Miss You’, por exemplo. Além disso, o disco traz curiosas cenas de backstage com os artistas interagindo entre si, curtindo o show que acontece no palco principal.