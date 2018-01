Eric Clapton divulga música nova

Marcelo Moreira

Depois de David Bowie, que ressurge após um período (ainda que curto) de recesso é Eric Clapton. Ele divulgou a sua nova música na internet. “Gotta Get Over” é o primeiro single do novo álbum,”Old Sock”, que será lançado no dia 12 de março com uma capa muito feia.

“Old Sock” sairá em CD simples e LO duplo pela gravadora/selo Surfdog. A turnê note americana de Clapton começa em 14 de março em Phoenix, Arizona. O site do guitarrista, por enquanto, não menciona datas de shows na América do Sul pelo menos até o começo de 2014.

Lista de músicas:

1. Further On Down The Road

2. Angel

3. Every Little Thing

4. The Folks Who Live On The Hill

5. Born To Lose

6. Till Your Well Runs Dry

7. All Of Me

8. Still Got The Blues

9. Goodnight Irene

10. Gotta Get Over

11. Your One And Only Man

12. Our Love Is Here To Stay