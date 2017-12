Eric Clapton cancela shows na Europa por sentir dores nas costas

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

As duas apresentações que Eric Clapton faria nesta terça (11) e quarta-feira (12), em Viena, Áustria e Stuttgart, Alemanha, foram canceladas.

O motivo são as fortes dores nas costas que o cantor e guitarrista britânico de 67 anos está sentindo. A confirmação foi dada na sua página oficial no Facebook. O site oficial do cantor também confirma os cancelamentos. Veja aqui.

Em nota , Eric Clapton pede desculpas por qualquer inconveniente devido os cancelamentos e agradece aos fãs pela compreensão. Eric Clapton divulga o seu novo álbum de estúdio, Old Sock.

No começo do ano, o guitarrista disse em entrevista à edição americana da revista Rolling Stone, que aos 70 anos vai se aposentar dos palcos. “Quando eu tiver 70 anos, eu vou parar. Eu não vou parar de tocar, mas eu vou parar de fazer turnês, eu acho’, contou.

“Se eu pudesse fazer isso (shows) em torno do meu bairro, seria ótimo. Você tem caras no Texas que tocam no circuito deles, e isso os mantém vivos. Mas, para mim, a luta é a viagem”, desabafou.