Encontro internacional de gaitistas no Sesc Pompéia

da equipe Combate Rock, com informações do Sesc e do site Catraca Livre

Os blueseiros ganharam mais uma chance. Um novo encontro de gaitistas e apreciadores do gênero está ocorrendo no Sesc Pompeia até o próximo domingo. O local está sediando o 12º Encontro Internacional de Harmônica, cuja programação inclui shows, workshop, performances, entre outras atividades.

Entre as atrações estão músicos internacionalmente conhecidos e alguns dos mais importantes artistas do blues nacional. Hoje as atrações são Nico Smoljan – um dos gaitistas mais reconhecidos da Argentina -, que divide o palco com músicos renomados mundialmente, e a Harmônica SP. Em seu trabalho autoral, Smoljan é acompanhado por Matías Cipiliano (Guitarra), Patricio Raffo (Bateria) e Mariano Dandrea (baixo).

A Harmônica SP, foi formada especialmente para o evento, e reúne músicos que se juntaram pela primeira vez para tocarem juntos. O espetáculo conta com os músicos Sérgio Duarte, Robson Fernandes e Daniel Granado, acompanhados por baixo, bateria e guitarra.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Amanhã é a vez de Rildo Hora e Howard Levy. Gaitista, arranjador, compositor e produtor musical, Rildo Hora é considerado o principal produtor-arranjador de samba e responsável pelos grandes sucessos de Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Grupo Fundo de Quintal, Beth Carvalho, Dudu Nobre, Dona Ivone Lara entre outros. Nesta apresentação, será acompanhado ao piano pelo filho Misael Hora.

A outra atração da noite é Howard Levy – vencedor do Grammy e do prêmio Joseph Jefferson – o músico já participou de centenas de discos de jazz, pop, rock, world music, música latina, clássica, folg, blues, country, além de trilhas sonoras de teatro e cinema. Neste show, o americano será acompanhado pelo violonista Chris Siebold.

No domingo haverá uma jam com a banda argentina Shakedancers, além de apresentações especiais do gaitista Little Will, uma delas com Giba Byblos Duo. Os preços das atrações custam em média R$ 20.