EMI vai lançar músicas inéditas de John Lennon

Marcelo Moreira

O baú mais do que lucrativo dos Beatles parece inesgotável. A cada ano surgem mais e mais gravações e músicas inéditas – nem sempre de ótima qualidade, é verdade. Desta vez é a gravadora EMI que revela a intenção de editar e lançar 13 gravações caseiras inéditas de John Lennon, morto em 1980.

A ideia é colocar no mercado uma antologia (mais uma) do músico com o material inédito, chamada “Gimme Some Truth”.

As poucas informações divulgadas até agora dão conta de que as músicas se assemelham a algumas faixas dos Beatles e do próprio Lennon inacacabas e incluídas no monumental “Beatles Anthology”, três CDs duplos e documentário em DVD lançados em meados dos anos 90.

O trabalho marca os 70 anos do nascimento do beatle e já está provocando uma corrida à gravadora em busca de “reservas” para adquirir o novo trabalho.

Além desse lançamento, a EMI prepara “The John Lennon Signature Box”. A caixa ainda sem data para ser lançada, virá com oito álbuns da carreira solo de Lennon que foram remasterizados a partir de fitas originais.

