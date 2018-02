Em show nos EUA, The Killers toca três músicas inéditas

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Depois de divulgar Runaways, faixa do novo álbum de estúdio da banda, Battleborn, o The Killers que está em turnê pelos Estados Unidos, tocou três músicas novas em show. Rising Tide, Flesh and Bones e Miss Atomic Bomb são as novidades da banda de Las Vegas.

Esse trabalho é o primeiro do quarteto em quatro anos. No meio do ano passado, o vocalista Brandon Flowers disse que o grupo tinha “quatro ou cinco músicas prontas”. Ele teria “encontrado um groove” para nortear o sucessor de Day & Age. O disco Battleborn deve sair em setembro.