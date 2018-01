Em festival, Bob Geldolf vai se reunir com The Boomtown Rats

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

The Boomtown Rats com Bob Geldof na formação vai se apresentar no próximo festival da Ilha de Wight, em Newport, Inglaterra. O grupo formado em 1975, em Dublin, na Irlanda, não toca junto desde 1986.

A banda marcou o ano de 1979, com o grande sucesso I don’t Like Mondays. Esse é o maior hit do The Boomtown Rats. Em declaração ao jornal britânico The Guardian, Geldof falou do encontro.

“Tocar novamente com o Rats e tocar essas grandes canções novamente será novamente emocionante. Nós éramos uma banda incrível e eu sinto que é o momento certo para voltar com ela para uma visita”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“É ótimo que eles escolheram a Ilha de Wight para o reencontro. Nosso público vai amá-los, o catálogo deles é clássico”, afirmou o promotor do festival, John Giddings.

O evento da Ilha de Wight será realizado entre os dias 13 e 16 de junho. Além do The Boomtown Rats, vão se apresentar no festival as bandas Stone Roses, The Killers e Bon Jovi.