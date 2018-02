Em baixa nas telas, Kevin Costner toca em Bauru

Marcelo Moreira

Astro de cinema milionário entediado com a decadência de sua carreira resolve dar um tempo e brincar de alguma coisa. Geralmente decide montar uma banda de rock e sair pelo mundo tocando e acreditando que realmente pode se dar tão bem nos palcos como nas telas.

É o caso de Kevin Costner, estrela de filmes como “Dança com Lobos” (ganhou inclusive o Oscar de melhor diretor), “Robin Hood” e muitos outros. Há anos ele integra a banda Modern West, cantando e tocando guitarra acústica, e costuma sair em turnê quando não está filmando. Ele resolveu aceitar uma proposta de trazer o country pop de seu grupo para um festival de música em novembro, na cidade de Bauru, no interior paulista.

O evento é SP Onlive Festival, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de novembro. A mistureba de estilos musicais é a marca do festival. Além de Kevin Costner & Modern West, que toca no dia 20, estão entre as atrações Zeca Pagodinho, Titãs, Paralamas do Sucesso, César Menotti e Fabiano, Ana Carolina, Caetano Veloso e Jota Quest e Maria Gadú.

Serão cinco apresentações por noite, além de uma tenda de música eletrônica. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 350 e podem ser comprados pelo site www.ingressorapido.com.br. Mais informações no endereço http://www.sponlive.com/.

Se quiser ler mais sobre astros do cinema que decidem fazer rock’n roll nas horas vagas leia o texto “A bizarra relação de astros do cinema com o rock”.