‘Elvis Experience’ em a porto alegre e ‘Elvis in Concert’ em 7 capitais brasileiras

do blog Roque Reverso

Depois de passarem pelo Brasil pela primeira vez em 2012, a grande exposição “The Elvis Experience” e o show “Elvis Presley In Concert” terão novas temporadas no Brasil em 2013. A exposição, que passou por São Paulo no ano passado, estará em Porto Alegre entre os dias 16 de maio e 2 de julho.

Já o show com músicos originais do “Rei do Rock” será visto em outubro em sete capitais: começa em Brasília, no dia 17, e segue depois para o Rio de Janeiro (19), Belo Horizonte (20), Recife (23), São Paulo (nos dias 25 e 26), Curitiba (29) e Porto Alegre (31).

A exemplo do que aconteceu na capital paulista em 2012, a exposição “The Elvis Experience” está sendo montada em um shopping, desta vez no Barra Shopping Sul de Porto Alegre, para receber as centenas de itens trazidos novamente ao Brasil pela Elvis Presley Enterprises, Inc., detentora de todo o acervo do cantor, com a empresa brasileira 2Share Entertainment.

Entre os principais itens que estarão expostos estão o emblemático carro MG vermelho usado no filme “Blue Hawaii”, a famosa TV com o tiro dado por Elvis, o telefone de ouro de seu quarto, além da farda usada no exército. Poderão ser vistos também o perfume usado por ele e que estava no banheiro na noite de sua morte, o toca discos com o LP que ele estava ouvindo no mesmo dia, sua carteira com todos os seus cartões, as luvas de Boxe que ganhou de Muhamad Ali, entre centenas de outros objetos pessoais.

Os valores para a primeira e segunda semanas em Porto Alegre custam R$ 50,00 na versão comum e R$ 150,00 na versão com visita guiada e guia de visitante. Na terceira semana, a entrada para a versão comum cai para R$ 45,00 e, na quinta, para R$ 40,00. Informações sobre as vendas podem sem obtidas no endereço eletrônico www.elvis2013.com.br.

Quanto aos shows, em Brasília, o local deve ainda ser definido, mas nas demais capitais serão realizados no Mineirinho (Belo Horizonte), Maracanãzinho (Rio), Chevrolet Hall (Recife), Ginásio do Ibirapuera (SP), Estádio Pedreira (Curitiba) e Estádio Zequinha (Porto Alegre).

A “Elvis Presley In Concert” já entrou para o Livro dos Recordes Guiness como a maior turnê já realizada no mundo todo de um artista não vivo. Segundo os organizadores, os shows têm como base uma coleção de alguns dos melhores concertos do cantor que existem em filmes e vídeos, que tiveram todo o som da filmagem excluídos, com exceção da voz de Elvis – que foi totalmente remasterizada. As imagens são projetadas em telões de led gigante. No palco uma orquestra de 16 peças, que inclui vários músicos originais de Elvis, apresenta-se ao vivo. Toda a música ouvida na produção do concerto é ao vivo, exceto a voz de Elvis.

Os vídeos utilizados no show são extraídos principalmente do material filmado para o especial de TV conhecido como “Elvis 68 Comeback Special” (de 1968) e para os concertos “Elvis, That´s the Way It Is” (de 1970), “Elvis on Tour” (de 1972) e do histórico especial de televisão “Elvis: Aloha from Hawaií (de 1973).

Há uma série de setores para as apresentações, com seus respectivos valores de ingresso, que podem ser conferidos neste site especial. Lá, as entradas também podem ser adquiridas.