Elvis e Beatles ensinando os pequenos roqueiros

Divulgação David Bowie: “Esse moço é um dos cantores mais incríveis que o rock já conheceu. Ele tem os olhos de duas cores, um é castanho e o outro é azul. Ou seja, ser diferente também é muito legal. E devemos respeitar as diferenças”

A paulista Laura Macoriello escreve, é fã de rock e tem um encanto por crianças desde muito jovem. Formada em Letras, lecionou voluntariamente para jovens carentes e hoje é cabeleireira em um salão na cidade onde mora, São Bernardo do Campo. Hoje, aos 40 anos, e mãe de Olívia, de 3, lança seu primeiro livro, que reúne três das coisas que mais gosta na vida: palavras, pequenos e rock and roll.

Divulgação Capa do livro “Rock para pequenos”

Rock Para Pequenos – um livro ilustrado para futuros roqueiros (Edições Ideal, 2013) traz um time de seus ídolos da música em versões “afofuradas”. Jimi Hendrix, Elvis Presley, Janis Joplin, David Bowie, Angus Young, The B-52s, The Rolling Stones, Chuck Berry, Steve Harris (Iron Maiden), Ramones, Beatles, Kiss e Ozzy Osbourne desenhados em traços infantis são obra do artista mineiro Lucas Dutra. Nas histórias de Laura, eles ganham outros papéis além dos de estrelas do rock. Hendrix incentiva a escovação dos dentes, Elvis recomenda cabelos bem penteados e Bowie mostra a importância de respeitar as diferenças.

Aqui, conversamos com a autora sobre seu primeiro livro e sobre crianças.

Tpm. Desde quando escreve e como aconteceu sua relação com a escrita?

Laura. Escrevo desde sempre, gosto muito, e sempre tive o hábito. Tenho um blog que surgiu quando tive minha filha, Olívia, hoje com 3 anos. Me sentia muito só, já que ninguém por perto estava ou já tinha passado por essa situação, criei o blog para ter com quem conversar sobre as maravilhas e loucuras da maternidade.

E como aconteceu de publicar seu primeiro livro? Começou com uma idéia que o Felipe Gasnier (dono da Edições Ideal) teve em escrever um livro de rock para crianças. Como ele lia o meu blog, e sabia que eu gostava muito dos dois temas, me convidou para escrever os textos, me deu carta branca para a escolha dos personagens e da linguagem.

Divulgação Laura Macoriello

Por que o rock como tema pra falar com crianças?O rock tem uma linguagem muito legal, os personagens tem peculiaridades, isso tornou fácil a criação dos textos, além de eu gostar muito doestilo, o que facilitou muito. E queriamos mostrar aos pais que também gostam da música uma forma de apresentá-la aos seus filhos através dos personagens que a construíram.



E por que a vontade de escrever para crianças?Sempre gostei de crianças, mas durante muitos anos não tive a oportunidade de conviver com elas. Não havia crianças por perto. Depois que minha filha nasceu, percebi o quanto elas são encantadoras, cheias de possibilidades, e que absorvem tudo o que ensinamos. Somos seus exemplos; e ter essa possibilidade é muito legal.

Qual é a importância das ilustrações do Lucas no livro? As ilustrações do Lucas Dutra foram maravilhosas, tudo o que eu imaginei ele colocou nelas com uma sensibilidade que me fez amar o resultado. Os desenhos são importantes porque mesmo as crianças que ainda não são alfabetizadas terão a atenção voltada para os personagens, já que eles são super coloridos e bem expressivos.

Vai lá: Rock Para Pequenos – um livro ilustrado para futuros roqueiros – R$ 39,90 (pré-venda no site da editora)