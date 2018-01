Eluvieitie promete tocar duas músicas inéditas na turnê brasileira

Coistábile Salzano Jr. – The Ultimate Press

Com o prestigio de ser considerado um dos maiores grupos de Folk Metal da atualidade, o Eluveitie está de volta ao Brasil para divulgar com exclusividade o novo álbum “Helvetios”, que será lançado apenas em fevereiro pela gravadora Nuclear Blast Records. Os suíços se apresentam em Curitiba (18/01 – Music Hall) e Belo Horizonte (19/01 – Music Hall) e São Paulo (20/01 – Estúdio Emme).

O grupo formado por Chrigel Glanzmann (vocal principal, mandola, flautas, gaita, violão acústico e bodhrán – espécie de tambor tribal), Meri Tadic (violinos e vocais secundários), Anna Murphy (hurdy gurdy – viola de roda e vocal), Ivo Henzi (guitarra), Kay Brem (baixo), Simeon Koch (guitarra), Päde Kistler (gaita de fole e Tin & low whistles – espécie de flauta irlandesa) e Merlin Sutter (bateria) atualmente vive um magnífico momento e não esconde a felicidade por crescer no tão concorrido cenário do heavy metal.

A reportagem conversou com o baterista Merlin Sutter para saber como está a expectativa dos músicos para reencontrar seus obcecados fãs brasileiros, revelou detalhes do novo álbum, discorreu sobre a vida na estrada e muitos outros detalhes interessantes.

O que o público pode esperar dessas três novas apresentações do Eluveitie no Brasil?

Merlin: Bem, os nossos fãs sabem o que esperar. Faremos um show infernal com alguns toques especiais. Como prometido, tocaremos duas novas composições do nosso próximo álbum “Helvetios” com exclusividade para os nossos fãs brasileiros. Eles são tão especiais que merecem essa “surpresinha”. Nós adoramos conhecer o Brasil, as pessoas super calorosas e atenciosas. Tivemos uma grande aceitação por parte da midia, inclusive a mainstream como a RedeTV! e a Estadão TV. Esperamos que essa nova passagem seja ainda mais quente que o atual calor de janeiro.

Há alguma coisa a mais que você pode adiantar sobre o repertório das apresentações? Alguma coisa diferente do que vocês andam fazendo atualmente?

Merlin: Sim, claro! Tocaremos todos os nossos “clássicos”, as duas novas composições e muitas coisas que os fãs estão nos pedindo.

“Everything Remains As It Never Was” (2010) teve um feedback incrível em todo o mundo e foi considerado o melhor trabalho do Eluveitie até o momento. Qual foi a motivação e determinação durante o processo de composição de “Helvetios” para superar toda a repercussão conquistada em seu trabalha anterior?

Merlin: Eu acredito que a motivação inicial é ser criativo e produzir algo o qual você possa se orgulhar. Nós não entramos em estúdio com o pensamento de fazer algo melhor ou superior ao disco material anterior. Temos um processo de criação bem aberto e somos uma banda bastante motivada em expandir nossa música, em conhecer novos países, novas pessoas… acredito que este é o segredo!

Você acredita que agora o Eluveitie alcançou sua tão desejada personalidade musical ou vocês ainda tem muito o que lapidar? Você acredita que atualmente são melhores músicos e compositores?

Merlin: Essa é uma boa pergunta! Eu diria que já encontramos a nossa personalidade musical e em “Helvetios” isso está ainda mais evidente. Se compararmos nosso atual momento com o passado, somos muito melhores agora e acredito iremos nos desenvolver ainda mais no futuro. Estamos sempre aprendendo em cima do que já sabemos e somos capazes de fazer. O tempo e as experiências de vida nos torna mais sábios. Toda banda gosta de evoluir. Certos fãs não gostam de um desenvolvimento musical, mas, na minha opinião, seria muito chato produzir sempre a mesma coisa.

Quais são as músicas que você se orgulha mais?

Merlin: Tenho várias! Na verdade é um mix. Minha música favorita é “Uis Elveti” do álbum Spirit. Também gosto da “Dominion” do álbum “Everything remains” e da “Dessumiis Luge”, do disco “Evocation I”.

Atualmente, muitas pessoas dizem que o cenário do rock/metal está passando por um período sem muita criatividade. Por quais bandas você tem se interessado? Que tipo de música você tem ouvido?

Merlin: Bem, eu adoro a diversidade musical então eu não fico concentrada em apenas um estilo. Eu escuto Metal como muito Rock e Folk. Na verdade, depende do meu humor. Se eu for esquiar, eu prefiro ouvir músicas mais pesadas, agressivas como Slipknot ou Lamb of God. Em casa, na maior parte das vezes, é folk e rock mesmo.

Como você vê a atual presença das mulheres no heavy metal com a importância de Cristina Scabbia (Lacuna Coil), Doro Pesch, Tarja Turunen, Amy Lee (Evasnescence), Angela Gossow (Arch Enemy), Dani Nolden (Shadowside), Anneke van Giersbergen (Agua de Annique) e as suas belas companheiras Meri Tadic e Anna Murphy?

Merlin: A igualdade de direitos para mim é algo natural e também pré-condição para uma relação saudável entre mulheres e homens. Infelizmente, em muitos países em todo o mundo isso ainda não está tão bem estabelecido. Nossa sociedade ainda têm muito espaço para desenvolver – para dizê-lo com palavras positivas. Até agora, a cena do Metal também apoia musicistas do sexo feminino e isso é bom, embora os homens ainda sejam a maioria. Eu não divido em masculino e feminino, são apenas seres humanos. Eu diria que esta é a única maneira de estabelecer uma igualdade real venéreas em todos os sentidos.

Vamos falar um pouco mais sobre o novo disco. Quais são as músicas que você particularmente está mais satisfeito em ter gravado? Você acredita que é o melhor disco da carreira do Eluveitie?

Merlin: Sim, este é o nosso melhor trabalho sem sombra de dúvida! (risos) Falando sério, este é o trabalho mais diversificado do Eluveitie. Temos músicas mais duras e outras mais encantadoras. Nós tentamos refletir a vida diversificada durante o período de guerra. No entanto, a minha opinião é provavelmente pode ser diferente dos outros integrantes. Gostaria que as pessoal julgassem se este é ou não o melhor álbum do Eluveitie.

Como foi o processo de composição deste disco?

Merlin: Intenso! Porque ainda estavam fazendo shows o tempo todo, então foi um momento muito intenso para todos os membros. Para alguns de nós, foi ainda mais… (risos)

“Helvetios” é o nome deste novo álbum. Qual é o significado deste nome? É como se fosse uma homenagem ao seu país? Qual é a importância?

Merlin: Eu diria que todos os nossos álbuns foram e são uma espécie de homenagem ao nosso belo país, por isso, Helvetios. Contamos histórias sobre vidas passadas e todos aquelas expressões que também estão muito fortes atualmente. O álbum tem uma história da primeira até a última música, contando sobre a vida desta tribo durante as lutas contra a liberdade do Império Romano, mais conhecida por aqui como as Guerras Gaulesas. Helvetios em si é o nome da tribo celta que viveu na região hoje conhecida como a Suíça.

Eluveitie é uma banda que vive na estrada. Vocês estão sempre excursionando, tocando em tudo quanto é lugar e incrivelmente o atual line up é bastante consistente. Qual é o segredo para conviverem sem brigas e outras coisas ruins do tipo?

Merlin: (Risos) Quem disse que nós não brigamos? (risos) Nós também temos problemas e lutas, mas nossos argumentos são em palavras. Não há nenhum segredo por trás disso, nós somos apenas de alguma forma tipicamente suíços. Quero dizer de forma positiva e também de forma negativa. Por um lado talvez demasiadamente corretos e de alguma forma também muito calmos. O bom nisso é que tudo nesta banda é muito equilibrado e nós apenas falamos sobre coisas necessárias.

O Eluveitie vai participar do cruzeiro “70,000 Tons of Metal”. Acredito que está será uma experiência diferente na carreira de vocês, né? Qual é a expectativa de vocês em relação a este evento?

Merlin: Depois de alguns dias muito intensos no Brasil e no México, eu confesso que já estou pensando no tempo que vou passar relaxando neste cruzeiro. Deixe explicar por quê? (risos) Nós fazemos quatro shows em quatro dias antes deste cruzeiro. Sempre voando no início da manhã, incluindo o jet-lag do nosso voo da Europa para o Brasil e no logo no primeiro dia no seu país já faremos o primeiro show. Será definitivamente uma experiência diferente, mas sim, honestamente, eu estou ansioso para isso.

O Eluveitie vai excursionar ao lado do Children of Bodom pelos EUA. Você acredita que está será a melhor maneira de conquistar fãs na América do Norte?

Merlin: Hum, esta é uma outra boa pergunta! É sempre difícil decidir qual turnê funciona ou não. O Children of Bodom tem uma base de fãs grande nos EUA, então esperamos ser capazes de expandir a nossa base de fãs também, embora nós também temos uma base sólida de fãs nos Estados Unidos. Faça-me esta pergunta daqui 6 meses que eu poderei te responder de forma mais qualificada.

Vocês tem se apresentado em diversos países. Qual foi o mais exótico ou a experiencia mais estranha a qual você já viveu?

Merlin: A experiência mais exótica e também estranha (de uma forma boa) que tivemos definitivamente aconteceu na Índia. Nós tocamos no festival cultural anual em Guwahati (Assam/) no início de 2010. Nós estávamos realmente querendo saber quantas pessoas iriam participar do show. Nós pensávamos em cerca de 200, 300 pessoas, mas, no final, acabamos nos apresentando para mais de 20 mil indianos animadíssimos, que nunca tinham assistido uma banda tocar por mais de 2h. Lá nós sentimos o significado de ser um real Rockstar! (risos) Nós tivemos que dar autógrafos para as pessoas do Exército no aeroporto, havia um tapete vermelho depois de nosso show do palco para o carro e muitas coisas mais estranhas. Soldados armados com metralhadoras e totalmente equipados em cima do palco, no meio da multidão… De todas, essa foi definitivamente a experiência mais exóticos que tivemos.

Há algum lugar que você gostaria de conhecer ou ainda não visitou?

Merlin: Há muitos ainda. Particularmente alguns países da América do Sul sempre estiveram na minha lista. Infelizmente nunca tive tempo, nem dinheiro para viajar para América do Sul. Eu não estou dizendo isso porque o Brasil é também uma parte dela. No meu tempo de lazer, eu faço escalada e montanhismo, então eu adoraria ir para a Patagônia, na Argentina, por exemplo. Eu falo um pouco de espanhol, então eu não seria imediatamente chamado de gringo! (risos) Agora, falando pela banda, se é que isso é possível (risos), nós gostamos muito de viajar e visitar países onde nunca estivemos antes e ainda há um monte deles. Por exemplo, Indonésia, Colômbia, Tailândia, Argentina, México, Japão e muitos outros.

Quais são os seus planos para 2012?

Merlin: Nós iremos lançar “Helvetios”, em Fevereiro, na Europa e logo depois na América. Então, excursionaremos e tocaremos no maior número de festivais possíveis e, antes tentaremos adquirir novas experiências de vida.

The Ultimate Music – Press os parabeniza pelo excelente trabalho em Helvetios e, por favor, deixe uma mensagem aos fãs brasileiros.

Merlin: Confiram nossa video mensagem sobre o retorno do Eluveitie ao Brasil no nosso Youtube chamado Elu-TV. Desejamos ter uma boa e nova intensa experiência de vida em seu país. Nunca perca a esperança e nunca tenha medo de qualquer coisa. Siga seus sonhos, talvez eles possam se tornar realidade. Muito obrigado pelo apoio! Sem vocês, nada disso seria possível principalmente para o seu maravilhoso Brasil! Fomos extramente bem recebidos por vocês, lembro das pessoas nos parando na rua, na porta do hotel, antes e após os shows, isso está grudado em nossas mentes! Queridos fãs, o Eluveitie está chegando! Queremos encontrar com todos vocês nos nossos shows! Será uma experiência maravilhosa! Até breve!