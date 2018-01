Eluveitie inicia turnê brasileira

Shows em Curitiba, BH e SP

da equipe Combate Rock

A banda suíça Eluveitie desembarcou, hoje, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O vocalista Chrigel Glanzmann não perdeu tempo e logo enviou uma nova mensagem aos fãs brasileiros.

Considerada uma das atuais sensações do metal europeu, o Eluveitie se apresenta em Curitiba (18/01 – Music Hall), Belo Horizonte (19/01 – Music Hall) e São Paulo (20/01 – Estúdio Emme). As exibições no país dão o pontapé inicial na turnê de divulgação do novo álbum “Helvetios”, que será lançado em Fevereiro via Nuclear Blast.

Além de diversos clássicos, o grupo tocará em primeira mão suas novas composições ao vivo. “Meet the Enemy” e “A Rose For Epona” tem presença garantida no repertório. Ambas estão disponíveis para audição em https://www.facebook.com/eluveitie. Os ingressos paras as apresentações nas três capitais continuam à venda. Confira o valor e os pontos de venda no serviço abaixo.

Neste momento, o Eluveitie está vivendo um grande momento em sua carreira. Além destes três shows no Brasil, eles confirmaram presença no cruzeiro temático 70.000 Tons of Metal que reúne em 4 dias aproximadamente 2.000 fãs de heavy metal a bordo do luxuoso Majesty of The Seas e sairão em uma longa turnê pelos EUA ao lado do Children of Bodom. A excursão, até o momento, passará por 26 cidades.

A atual formação do Eluveitie conta com Chrigel Glanzmann (vocal principal, mandola, flautas, gaita, violão acústico e bodhrán – espécie de tambor tribal), Meri Tadic (violinos e vocais secundários), Anna Murphy (hurdy gurdy – viola de roda e vocal), Ivo Henzi (guitarra), Kay Brem (baixo), Simeon Koch (guitarra), Päde Kistler (gaita de fole e Tin & low whistles – espécie de flauta irlandesa) e Merlin Sutter (bateria).

O aclamado antecessor “Everything Remains As It Never Was” (2010) teve grande apelo no mercado musical europeu. O disco chegou a figurar nos charts dos discos mais vendidos em paises como: Suíça: #8, Alemanha: #19 e Áustria: #22. A banda lançou a EluTV que traz cenas de shows e bastidores da turnês ao redor do Mundo e já tem exibido imagens dos músicos trabalhando no novo disco.