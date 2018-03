Elton John volta ao Brasil em 2013 para fazer três shows

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Depois da última passagem pelo Brasil em 2011, durante o festival Rock in Rio, Elton John volta ao país em 2013 para fazer três apresentações, de acordo com a empresa XYZ Live.

Primeiro o músico vai se apresentar em São Paulo, no dia 27 de fevereiro, no Jockey Club. Depois segue para Porto Alegre, dia 05 de março no estádio Zequinha e encerra sua turnê pelo Brasil em Brasília, dia 08 de março no Centro de Convenções Internacional.

Os ingressos vão de R$180 a R$1.000. Os interessados em ir aos shows de SP e Brasília poderão comprar as entradas a partir de 08 de dezembro. Já os ingressos para a apresentação de Porto Alegre as vendas começam dia 10 de dezembro. Elton John volta ao Brasil com a turnê 40th anniversary of the Rocket Man.

Elton John. (AP)

SERVIÇO:



São Paulo

Dia 27 de fevereiro de 2013

Jockey

Preços:

Cadeira Premium A – R$1.000,00 (cadeira numerada)

Cadeira Premium B – R$900,00 (cadeira numerada)

Cadeira Setor C- R$650,00

Cadeira Setor D- R$550,00

Cadeira Setor E- R$450,00

Cadeira Setor F- R$350,00

Cadeira Setor G- R$250,00

Porto Alegre

Dia 05 de março de 2013

Zequinha

Preços – Lote 1:

Arquibancada – R$210,00Pista – R$180,00

Cadeira estádio (não numerada) – R$280,00

Cadeira Premium (numerada) – R$550,00

Vip Lounge (cadeira numerada) – R$750,00 – com serviço de translado + comidas e bebidas

Brasília

Dia 08 de março de 2013

Centro Internacional de Convenções

Endereço: SCES Tr.02 Conj. 63 (em frente ao Monte Líbano prox. ponte JK)

Preços – 1 Lote:

Valores de Meia / Promocional: Camarote: R$ 450,00

Cadeira Premium: R$ 500,00

Cadeira Vip: R$ 350,00

Pista: R$ 200,00