Elton John toca com Dave Grohl em novo CD do Queens of the Stone Age

Elton John afirmou no programa “Chelsea Lately”, exibido nos Estados Unidos pelo canal E! que participou das gravações do novo álbum do Queens of the Stone Age.

O músico britânico foi entrevistado pelo vocalista do Foo Fighters, Dave Grohl que esta semana apresentou o programa. No meio da conversa, Grohl contou ao público que ambos haviam participado de uma gravação juntos recentemente e, que esta gravação seria a participação no disco da banda norte-americana.

Tanto Elton John quanto o Queens of the Stone Age têm shows marcados para o Brasil em 2013. Elton faz uma série de shows em fevereiro e no início de março.

Já a banda liderada por Josh Homme faz show no festival Lollapalooza, em São Paulo, no dia 30 de de março. O sexto álbum do grupo norte-americano não tem data para ser lançado.