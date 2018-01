Elton John adia lançamento de novo álbum para setembro

Jean Tonsig – Rádio Eldorado

Elton John garantiu em entrevista ao site da revista Billboard que o novo trabalho será lançado em setembro. Ele disse que The Diving Board, o trigésimo álbum da carreira, já está pronto e inclusive revelou a lista de músicas do novo trabalho.

Inicialmente, The Diving Board era aguardado pelos fãs no ano passado, e então para o início deste ano. No ano passado, Elton John afirmou que revistaria elementos de seu passado, como o formato “piano-baixo-bateria”, presente nas primeiras gravações ao vivo.

The Diving Board foi produzido por T-Bone Burnett. Elton John nesta semana inicia passagem pelo Brasil. Ele fará shows em São Paulo, dia 27 de fevereiro, Porto Alegre, dia 5 de março, Brasília, 8, e Belo Horizonte, 9.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.



Elton John. (AP)



Veja a lista de músicas do The Diving Board:

1 – “Oceans Away”

2 – “Oscar Wilde Gets Out”

3 – “A Town Called Jubilee”

4 – “The Ballad of Blind Tom”

5 – “My Quicksand”

6 – “Can’t Stay Alone Tonight”

7 – “Voyeur”

8 – “Home Again”

9 – “Take This Dirty Water”

10 – “The New Fever Waltz”

11 – “Mexican Vacation (Kids In The Candlelight)”

12 – “Candlelit Bedroom”

13 – “The Diving Board”