'Eles me odeiam', diz Peter Hook sobre o New Order

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

O desentendimento entre Peter Hook e sua ex-banda, o New Order parece não ter fim. Em entrevista à revista Billboard, o ex-baixista do grupo criticou os integrantes que recentemente se reuniram e entraram em turnê sem avisá-lo.

“Obviamente, eles todos me odeiam e desejam me rebaixar. Estou na verdade honrado que eles continuam com essa necessidade de me criticar mesmo depois de tanto tempo que estão na estrada como New Order, ganhando uma porrada de dinheiro. Ainda precisam fazer com que todos saibam o idiota que eu sou. Eu tenho que aceitar isso como um elogio por ser tão importante para eles”, desabafou.

No ano passado, o músico se mostrou infeliz com o baixista que os outros integrantes chamaram para substituí-lo, Tom Chapman.

“Eu vi aquilo chamado de ‘New Order’ tocando em Auckland e Tom Chapman está imitando as notas originais do meu baixo que estão gravadas”.

Enquanto isso, Hook prepara um relançamento do primeiro álbum da banda, Blue Monday (1983). Ele pretende fazer uma edição de remixes. Alguns DJs como David Guetta e Calvin Harris devem participar do projeto.

New Order ainda com Peter Hook; o primeiro a esquerda.. (Divulgação)