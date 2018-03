'Ele quer o dinheiro de vocês', diz Morrissey sobre príncipe Harry durante show no Rio

Roberta Pennafort – O Estado de S.Paulo

Divulgação Na Argentina, músicos do cantor usaram camisetas com a frase: ‘I hate Will and Kate’

Rio de Janeiro, 10 – Durante show realizado no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira, 9, o cantor inglês Morrissey fez uma piada sobre a passagem do príncipe Harry, do Reino Unido, pela capital fluminense.

“Vocês sabem que o príncipe Harry está aqui, ele quer o dinheiro de vocês, por favor não deem dinheiro a ele”, disse o cantor. Ao fazer a brincadeira, o ex-vocalista do ‘The Smiths’, que está em turnê pelo Brasil, foi aplaudido.

No mesmo momento em que Morrissey fazia a piada, o príncipe era recepcionado com uma festa em outro ponto da cidade.

Durante a passagem pela Argentina, os músicos do cantor já haviam criticado a família real e eles usaram camisetas com a frase: “I hate Will and Kate” (“Eu odeio Will e Kate”), em referência ao irmão de Harry e sua esposa.

Com ingressos esgotados, o cantor fará sua última apresentação em São Paulo no próximo domingo, no Espaço das Américas.