Edu Falaschi ressurge revigorado com o Almah no Manifesto Bar

Edu Falaschi demorou cinco anos para consolidar o seu maior projeto musical e não se contém ao falar da nova fase do Almah: “Quinze horas dentro de um estúdio ensaiando até tudo ficar perfeito e muito feliz com o resultado. Fui contagiado pelo entusiasmo da banda. Era disso que eu precisava.”

O ex-vocalista do Angra está aliviado e contando as horas para iniciar uma pequena série de show neste feriado de 7 de setembro, Dia da Independência. O cantor sempre se recusou a considerar o seu Almah como um projeto paralelo, embora o Angra fosse a sua prioridade na maior parte do tempo.

“Consegui conciliar as duas bandas de forma satisfatória, até porque após 2007, quando o Almah surgiu, os hiatos do Angra foram cada vez mais longos. O Almah sempre foi uma banda, não um mero projeto solo ou paralelo”, diz o vocalista bem humorado e extremamente falante.

Falaschi está de bem com a vida após algumas polêmicas em 2011 com músicos e fãs a respeito da falta de público em shows de bandas nacionais. Também enfrentou um período conturbado no Angra, no ano passado, com direito a críticas de sua performance no show do Rock in Rio 4 – a banda teve inúmeros problemas técnicos durante a apresentação.

O período parece ter se encerrado quando anunciou a saída do Angra há alguns meses alegando problemas cantar nos tons muito altos exigidos pelo material da banda. Decidiu poupar a voz e se dedicar somente ao Almah, cantando músicas mais adequadas ao seu estilo vocal. “Eu tive que pensar em mim. Com o Almah tenho plenas condições de continuar cantando bem, porque lá as notas estão ao meu alcance. Eu não tenho que cantar músicas muito agudas como aquelas dos tempos do André Matos enquanto vocal do Angra.”

A agenda do Almah está cheia. Vai percorrer mais de mil quilômetros em apenas t~rês dias. No dia 6 é a principal atração em show na cidade de Santos, na Baixada Santista, no Tribal Club. No dia seguinte, voa para Brasília para ser um dos principais nomes do Porão do Rock, festival importante do Centro-Oeste. No dia 8, volta a São Paulo para um show no Manifesto, na zoa sul da cidade. A base do show é o repertório do CD “Motion”, lançado no ano passado e considerado pelo Combate Rock um dos cinco melhores lançamentos de rock nacional de 2011.

Será a oportunidade para o público se acostumar com o novo guitarrista, o virtuoso Gustavo di Padua, que substitui o ótimo Paulo Schroeber, que se afastou por motivos de saúde. O público também poderá conferir a performance do baixista convidado Raphael Dafras, que é um sério candidato à vaga deixada por Felipe Andreoli – ex-companheiro de Falaschi também no Angra.

“Até cogitei o meu irmão Tito (Falaschi, ex-Symbols e atual Illustria) para o baixo, mas ele está envolvido em tantos projetos que dificlmente conseguiria se dedicar integralmente ao Almah”, disse Edu.

O show no Manifesto Bar, em São Paulo, será o reencontro do vocalista com o público paulistano após as turbulências de 2011 e do começo deste ano. Será um grande teste para a banda diante de um público exigente e ao mesmo tempo saudoso do bom metal nacional. Também será o aquecimento ideal para os projetos imediatos logo após os três shows: iniciar as gravações do quarto álbum e preparar a produção de um DVD ao vivo.

O novo trabalho com músicas inéditas já começou. Falaschi acredita que terá uma linha semelhante à adotada em “Motion”, de 2010, um dos grandes lançamentos daquele ano. “Já tenho algumas composições prontas e outras quase prontas. Será um álbum bem pesado e moderno. A receptividade de ‘Motion’ foi excelente e mostrou que o Almah está no caminho certo. Será um desafio ir além e fazer um álbum ainda melhor.”

