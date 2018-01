Edições especiais da Roadie Crew, uma aula de rock

Marcelo Moreira

Uma aula de rock. As edições especiais “Classic Series” da revista brasileira Roadie Crew com as radiografias anuais do que melhor ocorreu ano a ano a partir de 1980 são magistrais e obrigatórias para uma gosta de boa música. Coordenadas pelo editor Airton Diniz e elaboradas e coordenadas pelo jornalista Bento Araújo (também editor da revista PoeiraZine e colaborador de O Estado de S. Paulo), as duas até agora que viram a luz do dia retratam os anos de 1980 e 1981, trazendo uma cronologia dos principais fatos da história linkados com os fatos do classic rock e do metal.

A mais recente, a de 1981, traz um amplo painel dos principais festivais que ocorreram naquele ano, com informações de bastidores e curiosidades. O mesmo ocorre com os principais lançamentos do ano, além de uma entrevista inédita com Eddie Van Halen, nunca publicada, feita por Steven Rosen, correspondente da revista nos Estados Unidos.

Fechando a publicação, uma lista dos 81 álbuns mais relevantes editados em 1981, com pequenas resenhas muito bem escritas. O material fotográfico é um show à parte, com fotos raras e não digitalizadas na internet, fruto de um amplo e minucioso trabalho de pesquisa feito por Araújo e também por outros colaboradores – entre eles Antonio Carlos Monteiro, Sérgio Alpendre e Ricardo Alpendre. Cada uma das revistas custa R$ 10. Compre imediatamente!