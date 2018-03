Ed Motta e Andreas Kisser comandam uma jam session fantástica no Rock in Rio

Marcelo Moreira e Maurício Gaia

Uma das gratas surpresas destas primeiras horas de Rock in Rio 2011 é a grande jam session lideradas por Ed Motta. No palco Sunset, às 16h05, o cantor brasileiro recebeu o guitarrista Andreas Kisser (Sepultura), o guitarrista português Ruy Velloso e o baixista Ugo Perrotta (ex-Big Allanbik), entre outros, para uma verdadeira festa de rock, blues e soul.

O final acabu sendo transmitido ao vivo pelo canal Multishow e foi colocado no YouTube pouco depois das 18h. Uma aula de feeling, técnica, bom gosto musical e muito talento. Entre as pérolas tocadas em clima de jam estão “White Room” (Cream), “Stormy Monday” (classicaço do blues), “Burn” (Deep Purple – trecho não registrado nos vídeos abaixo), “Shapes of Things” (Yardbirds), “Black Dog” (Led Zeppelin), “Layla” (Eric Clapton) e muitas outras coisas. Maravilhoso, deveria estar no palco principal…