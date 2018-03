É um milagre que a tragédia de Santa Maria nunca tenha acontecido em SP

Marcelo Moreira

Ty Longley estava feliz naquele ano de 2003. Apesar de jovem, com pouc0 mais de 20 anode idade, já tinha ralado bastante em busca de uma oportunidade no rock. E ela veio quando o Great White, importante banda de hard rock americana dos anos 80, precisou de um músico de apoio no fim do ano anterior. O guitarrista passou no teste e achava que sua vez tinha chegad, mesmo em uma banda decadente e que se virava em bares e casas noturnas de terceira categoria.

Longley estava entre os 100 mortos do incêndio de um clube noturno no Estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, no mesmo ano de 2003. O Great White fazia um show em um autêntico pardieiro na periferia de uma cidade de interior e o vocalista Jack Russell decidiu acender um sinalizador como parte de um efeito especial no minúsculo palco. O fogo se espalhou rapidamente. No ano seguinte, situação semelhante ocorreu em Buenos Aires, durante um show de rock, causando quase 190 mortes.

Olhando em perspectiva e fazendo uma rápida análise, é quase um milagre que esse tipo de tragédia não tenha ocorrido com mais frequência no Brasil. As condições de segurança observadas na boate Kiss, de Santa Maria (RS), são as mesmas de quase 100% dos locais fechados de shows em todas as cidades, grandes ou pequenas: superlotação, falta de saídas de emergência, falta de informação sobre situações de emergência, seguranças despreparados e nenhuma norma da prefeitura ou Corpo de Bombeiros seguida.

Germano Rorato-RBS/AE – Incêndio em Santa Maria deixou 232 mortos e 131 feridos na madrugada de 27 de janeiro

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Abrigar mais de mil pessoas em um local grande, mas com única porta, que serve de entrada e de saída, é um convite a uma tragédia. E isso piora muito quando a irresponsabilidade também parte dos músicos, estúpidos ao ponto de realizar qualquer tipo de “pirotecnia” no palco, mesmo em locais fechados. O quadro é desolador e é inacreditável que outras sdituações graves não tenham acontecido até hoje.

Em São Paulo a situação é mais do preocupante: é alarmante. Nenhuma casa de porte médio para baixo está preparada para lidar com um problema como o da boate gaúcha Kiss, onde pelo menos 232 pessoas morreram queimadas ou intoxicadas. As grandes casas de show contam com saídas de emergência em boa quantidade e brigadas de incêndio. Nas pequenas, não há o menor vestígio disso.

Que a tragédia de Santa Maria sirva de alerta para os responsáveis pelas casas e promotores de shows. Desde 2005 que somente em São Paulo pelo menos cinco shows semanais com mais de 500 pessoas, na área do rock, ocorrem. No ano passado e neste primeiro trimestre de 2013, com o aumento grande de shows internacionais, o cenário ficou mais preocupante.

É mais do que emergencial que as autoridades realizem vistorias rigorosas a partir de agora em São Paulo – e que os próprios espectadores ajudem na fiscalização, ao denunciar portas de saída em número insuficiente e falta de brigada de incêndio, por exemplo.

E que os nossos templos paulistanos do rock, que são lugares muito legais paa ver um show de rock, melhorem ainda mais seus esquemas de segurança. A maioria das casas não oferece as condições básicas de segurança, muito menmos brigadas de incêndio. Mais do que uma necessidade, é um ato de amor à vida e ao rock’n’roll .

Santa Maria, RS: Boate estava ‘megamente lotada’, contou DJ ao postar foto no Facebook momentos antes de o incêndio começar na Kiss. 245 pessoas morreram.