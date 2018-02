E a Dorsal Atlântica conseguiu: novo álbum será gravado com a ajuda dos fãs

Marcelo Moreira

E o público atendeu ao chamado. A banda carioca Dorsal Atlântica, pioneira do heavy metal no Brasil, conseguiu arrecadar o dinheiro necessário para finalmente gravar um novo álbum com músicas inéditas. É a primeira banda brasileira a viabilizar um projeto desse tipo, com a ajuda dos fãs e colaboradores em geral, situação que tem o nome inglês de crowdfunding.

A banda carioca Dorsal Atlântica decidiu retornar para lançar um novo álbum, que necessitava de R$ 40 mil estimados para o projeto. O crowdfunding é uma espécie de “vaquinha profissional”: no caso de shows nacionais e internacionais, um grupo de pessoas se junta, entra em contato com os artistas, levantam os custos de uma apresentação ou turnê pelo Brasil e vão atrás do dinheiro, que é obtido, na maioria das vezes, com a venda antecipada de ingressos.

No caso ainda incipiente de gravação de CDs, fãs e artistas levantam todos os custos envolvidos na produção e adiantam o dinheiro para o início dos trabalhos. Quem colabora ganha privilégios, como receber edições especiais do CD antes do público, material de áudio e gráfico exclusivo e até ingressos para shows, dependendo do caso.

“Passei 12 anos de minha vida ouvindo quase que diariamente que tinha de reativar a Dorsal Atlântica, que ‘é uma referência na música brasileira’. Ok, acho que chegou a hora, mas se querem tanto que o grupo volte, então que seja um projeto sério e de qualidade, com a participação de todo mundo, inclusive dos fãs, colaborando para viabilizar o álbum”, desafia Carlos Lopes, guitarrista, vocalista e fundador do trio. A campanha de arrecadação, com o apoio do empresa/site Catarse (www.catarse.me), terminou no dia 10 de junho.

Leia a carta que Carlos Lopes publicou no Facebook para comnunicar o sucesso da campanha:

“9/06/2012 meia noite e 20 minutos! 315 apoiadores mudaram a história deste país e ainda restam 2 dias – restantes R$ 40.334 – levantados 101%

A vitória na campanha de financiamento coletivo para o novo CD de estúdio da DORSAL ATLÂNTICA, banda separada há 12 anos, é motivo de júbilo para todos nós. Em menos de 45 dias, pavimentamos o caminho à vitória, passo a passo, com trabalho, união, transparência e determinação.

Coisas que esse país não está acostumado a ver.

Juntos, a banda e os 315 apoiadores, escrevemos um novo capítulo da história. Vocês confiaram em nós, acreditaram que somos capazes de produzir um novo e importante trabalho somente para vocês, que investiram muito mais do que dinheiro nesta campanha. 300 apoiadores em um país de 200 milhões de habitantes, fizeram toda a diferença. Vocês disseram não à indústria. Vocês disseram não ao hábito nacional de reclamar e nada fazer. E o melhor: disseram sim aos novos tempos.

“Nascemos com a missão de fazer um sonho viver

Mesmo com pessoas e pedras fechando o nosso caminho

Fazem necessário que não tenhamos nenhuma paz

Porque a alma descansada não brilha jamais

Inabalável

Certo da vitória.”

Ousadia é motivo de orgulho, não é um ato de loucos, ou de oportunistas. Historicamente, a evolução é feita por poucos. Nós, banda, público e a imprensa que nos apoiou, somamos forças em um movimento vitorioso e revolucionário. Todos nós esculpimos sonhos coletivamente e esses sonhos agora pertencem ao mundo. Os nomes dos apoiadores estarão gravados, não apenas em um CD, mas na história da música e das artes e certamente, estão gravados, para sempre, em nosso coração, em toda a honra e glória. A vitória de todos nós é a resposta dos apoiadores ao mercado e às gravadoras, que 30 anos depois, ainda ajem de forma amadora e displicente. A única mudança real, vinda do povo e para o povo, ocorreu somente agora, com a nossa campanha vitoriosa em 2012.

Parabéns DORSAL DIE HARDS, DORSAL METAL BROTHERS, DORSAL ARMY SOLDIERS e BANZAI KAMIKAZES.

Se os brasileiros ainda querem ser uma das maiores economias do mundo, é necessário que antes aprendam a não esperar nada do governo, ou de quem quer que seja. Aprendemos todos nesta campanha de financiamento coletivo, a tecer o destino pelas próprias mãos.

Essa é a vitória da ousadia, do talento e da perseverança.

Agora começa uma nova etapa para a banda.

Depois da campanha, é hora de nos prepararmos para o CD, que vocês ajudaram a transformar em realidade. Me ausentarei durante alguns meses das comunidades e da vida do facebook, para que até mesmo, eu possa voltar a escrever para meus blogs e sites, fora os ensaios, diagramações, artes, camisetas, livros, gravação, mixagem e prensagem do CD da DORSAL ATLÂNTICA para entrega até setembro de 2012. Todos serão avisados sobre os prazos de recebimento dos produtos. Vídeos dos ensaios e gravação do CD serão postados para que todos acompanhem os trabalhos, assim como as novidades estarão no blog da página oficial da DORSAL.

Mais uma vez, obrigado. Não há como agradecer a não ser lhes dando o nosso melhor, através da música e de nossa filosofia de vida.