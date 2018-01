Dying Fetus abre a temporada metal em São Paulo

da equipe Combate Rock

A banda norte-americana Dying Fetus, reconhecida como uma das técnicas do death metal mundial, desembarca esta semana no Brasil. John Gallagher (vocal/guitarra), Sean Beasley (baixo/vocal) e Trey Williams (bateria) se apresentam neste sábado no tradicional Manifesto Rock Bar, em São Paulo. Os grupos Gestos Grosseiros e Vomepotro serão os responsáveis pela abertura do evento.

Depois do show paulistano, a banda dará inicio à Metal Alliance Tour, ao lado das bandas Devildriver, The Faceless, Job for a Cowboy, 3 Inches of Blood e Impending Doom durante março e abril na estrada.

O Dying Fetus está em processo de gravação de “Reign Supreme”. Os trabalhos estão concentrados no Wrightway Studio, em Baltimore (EUA), ao lado do produtor Steve Wright (Slipknot, Misery Index). A previsão de lançamento é para meados de 2012 via Relapse Records.

O grupo foi formado em 1991 e é reconhecido pela virtuosidade de seus integrantes e pela complexidade estrutural de suas músicas. A primeira vez que o grupo veio ao Brasil foi em 2008, como banda de abertura para o Obituary.

Em rápida entrevista ao Metal Revolution, os músicos comentaram sobre a expectativa de rever os fãs brasileiros. “Será incrível! Alguns dos fãs mais selvagens do mundo. Queremos fazer um bom show para todos no Brasil! Estejam prontos para destruir com a gente!”.