DVD de festival beneficente traz Bruce Dickinson, Brian May e Alice Cooper

Marcelo Moreira, com informações do blog Iron Maiden 666

Uma reunião de astros do rock brincando em grandes jam sessions, agora em DVD. A edição 2012 do tradicional The Sunflower Jam foi lançada em DVD no mês de setembro. O evento anual de caridade reúne diversas estrelas do rock em prol de instituições de apoio a portadores de câncer e no ano passado teve juntos no palco Bruce Dickinson (Iron Maiden), Alice Cooper, Brian May (Queen), John Paul Jones (Led Zeppelin), Ian Paice (Deep Purple), Mark King , Alfie Boe e uma série de outros músicos excepcionais, entre as quais a ótima guitarrista de blues Sandi Thom.

Bruce Dickinson, por exemplo, abriu o concerto cantando os clássicos “Behind Blue Eyes” do The Who, “Black Night” do Deep Purple e “Emerald”, do Thin Lizzy. Brian May tocou a linda “Since You Been Gone”, do Rainbow ao lado de sua parceria recente Kerry Ellis, enquanto Alice Cooper atacou seu clássicos, entre os quais “School’s Out”. Nos extras, cenas do concerto do ano anterior, trazendo uma linda versão de “The Ballad of John Henry”, com Joe Bonamassa e Jon Lord (ex-Deep Purple). Foi a última apresentação ao vivo do ex-tecladista do Purple, que morreu de câncer em julho do ano passado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

DVD 1 – THE SUNFLOWER JAM 2012

01. Ain’t No Telling – The Temperance Movement

02. Behind Blue Eyes – Bruce Dickinson

03. Black Night – Bruce Dickinson

04. Elected – Alice Cooper

05. Emerald – Bruce Dickinson

06. I Want To Know What Love Is – Alfie Boe

07. Lessons In Love – Mark King

08. Pictured Within – Steve Balsamo

09. Rock n’ Roll – Alfie Boe

10. Sails of Charon – Uli Jon Roth

11. School’s Out – Alice Cooper

12. Since You’ve Been Gone – Brian May & Kerry Ellis

13. Smoke On The Water – Ensemble

14. Something About You – Mark King

15. This Wheel’s On Fire – Sandi Thom

DVD 2 – BONUS DISC

Sunflower Superjam 2011 – Extra footage tracks from Sunflower 2012

2011 FOOTAGE

01. Bohemian Rhapsody – Newton Faulkner

02. Born To Run – Danny Bowes

03. Bourée – Jon Lord

04. Eleanor Rigby – Rick Wakeman

05. Good Golly Miss Molly – Gary Brooker

06. I Just Want To Make Love To You – Margo Buchanan

07. It’s Not As Big As It Was – Jon Lord & Rick Wakeman

08. Life on Mars – Newton Faulkner

09. Midnight Blues – Joe Bonamassa

10. Pictured Within – Steve Balsamo

11. Smoke on the Water – Deep Purple feat. Bill Bailey

12. The Ballad of John Henry – Joe Bonamassa

13. The Thrill Is Gone – Joe Bonamassa

14. Whiter Shade of Pale – Gary Brooker

2012 FOOTAGE

01. Freedom Jazz Dance – Brian Auger

02. Born Free – Brian May & Kerry Ellis

03. I Loved A Butterfly – Brian May & Kerry Ellis

04. Substitute – Margo Buchanan

05. Help Me – Sandi Thom

06. November Rain – Sandi Thom

07. Only Friend – The Temperance Movement