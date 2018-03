Duran Duran volta ao Brasil para shows em abril e maio

do blog Roque Reverso

O Duran Duran, banda clássica de pop rock dos Anos 80, retornará ao Brasil para shows em abril e maio. De acordo com a produtora Time For Fun, o grupo britânico se apresentará em Brasília, no dia 28 de abril, em local que será definido; no Rio de Janeiro, no dia 30, no Citibank Hall; e em São Paulo, no Credicard Hall, no dia 2 de maio.

A volta dos músicos ao País acontecerá menos de um ano após o show realizado no SWU Music & Arts, em novembro de 2011.

Na ocasião, o Duran Duran fez uma apresentação bastante elogiada, por crítica e público, desfilando boa parte de seus maiores hits oitentistas.

Por enquanto, a Time For Fun ainda não deu detalhes sobre período de vendas ou preços dos ingressos para os shows.