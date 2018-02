Dupla The Kills lança quarto álbum

Pedro Antunes

Oito anos já se passaram desde o lançamento de estreia do The Kills. Uma banda, ou uma dupla, como você preferir, que desde o começo chamava a atenção pela opção de formação: Alison Mosshart ficava na voz e Jamie Hince era o responsável pela guitarra. A bateria era eletrônica e isso já os diferenciava do lugar comum quando se trata de dupla roqueiras, como o White Stripes.

Livres da bateria, VV e Hotel, apelidos do casal no começo da carreira, tinham muito mais presença de palco. Eram rock’n’roll ao extremo, com direito a andar de quatro pelo palco. Aos poucos, eles foram aprendendo a lidar com o estúdio. O quarto disco da banda, ‘Blood Pressures’, é uma prova do amadurecimento deles no processo de gravação. Um álbum coeso e orgânico.

Na discografia da banda, representa um reencontro de Mosshart e Hince. Ambos estiveram distantes nos últimos tempos. A moça foi ser vocalista da superbanda The Dead Weather, que conta com o guitarrista Jack White. Já Hince mais aparecia com o seu casamento com a segunda Kate mais famosa da Inglaterra, a beleza-problema Kate Moss. Mas, quer saber de uma coisa? Ouvindo o disco, não dá nem pra sentir que eles estiveram separados.