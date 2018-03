Duetos de Freddie Mercury e Michael Jackson serão lançados, diz guitarrista do Queen

Giovanni Tonussi – Rádio Eldorado

Segundo informações do guitarrista do Queen, Brian May, em uma entrevista ao jornal britânico The Times, durante os próximos meses, serão lançadas músicas de duetos entre o Freddie Mercury e Michael Jackson.

Michael e Freddie – Divulgação

São três áudios que foram registrados ainda em 1983, quando os dois se encontraram no estúdio. O local foi a casa do próprio Michael Jackson, na cidade de Encino, na Califórnia. A ideia era que eles lançassem um álbum juntos, mas por conta de problemas com a agenda, eles não puderam mais se encontrar e o material ficou abandonado.

Essa, na verdade, é a explicação oficial, mas segundo uma versão do advogado e empresário do Queen, existiu um clima tenso entre os dois cantores. Isso aconteceu porque Michael havia cismado em ter uma lhama dentro do estúdio, e isso deixou o vocalista do Queen extremamente desconfortável.

Por trás dessa história que só podia sair do mundo da música, o que se sabe é que o público poderá ter acesso a essas gravações em breve. As três faixas ainda seguem sem previsão de estreia, mas Brian May encerrou a entrevista dizendo que “os fãs terão algo para ouvir” nos próximos meses.