Duca Belintani comemora 25 anos de carreira no Sesc

da equipe Combate Rock

Duca Belintani é um guitarrista de vários recursos e se estabeleceu como um dos principais blueseiros brasileiros neste século. No show de hoje, terá como convidados especiais Adriano Grineberg, Big Chico e Artur Meneses em uma grande festa do blues nacional. Já o seu novo trabalho é voltado para o blues instrumental, consolida a maturidade do músico e compositor.

De 1986 até agora, Duca Belintani transitou pelo Pop com a banda Controle Remoto, pelo Rock, acompanhando Kid Vinil, pela MPB em seu primeiro trabalho solo “MPBlues” e pelo Fusion com os discos “Conduzir” e “Cuíca”.

Agora, Duca apresenta toda a sua vivência em um CD devotado ao Blues. O estilo que o artista sempre carregou na bagagem e no coração, e que esteve presente em trabalhos anteriores, é reverenciado por ele para ajudá-lo a celebrar seus 25 anos de palcos, estúdios, atividades pedagógicas – em aulas e workshops de violão e guitarra que somam 30 anos – e didáticas – com a edição de seis livros e a criação do método de ensino de blues que leva o mesmo nome do recente CD.

Acompanhado no disco e nos shows por Benigno Junior (baixo) e Ricardo Fernandez (bateria), Duca Belintani faz um traçado de sua trajetória pessoal e do seu envolvimento com o estilo de música e, especialmente, o instrumento que abraçou.

Duca teve a felicidade de traduzir em sons as lembranças marcantes e as melhores referências musicais que conseguiu reunir em uma vida dedicada à música, ao estudo do Blues e ao desenvolvimento de sua técnica de tocar guitarra.

No CD “Na Trilha do Blues”, Duca pavimenta o caminho que trilhou utilizando o estilo americano de um modo reconhecidamente brasileiro. Nas músicas, é possível se perceber o alto astral do guitarrista quando criou “De boa”.

Ele convida o ouvinte a participar de suas origens e memórias da infância na música “Ribeirão”, ou então, divide sua paixão pelo futebol em “Tá na Área”. Momentos íntimos levados à música com sensibilidade e destreza, num CD em que os temas registram o resgate do compositor a um passado que marca a atualidade de sua história musical.

Nas apresentações ao vivo estão presentes a energia, a “pegada” e a diversão dos anos que Duca Belintani dedicou aos palcos e aos estúdios, com as sonoridades marcantes de sua guitarra praticamente cantada em riffs e melodias, somadas ao resultado de sua constante dedicação ao aperfeiçoamento da técnica e da qualidade do som de seu instrumento.

“Na Trilha do Blues” completa um ciclo de vida criativo do artista, que apresenta no CD e nos shows as passagens de sua vida e o aprimoramento de sua música, e reverencia o estilo e os ensinamentos que aprendeu dos grandes mestres da guitarra.

No caso de Duca, tudo se iniciou numa audição de Jimi Hendrix e se ampliou para Robert Johnson, B.B. King e Eric Clapton, passou por Robert Cray e Robben Ford, entre muitos outros. E o CD traz o artista para uma fase mais madura e consistente, comemorando seus 25 anos de atividades ininterruptas com uma história artística registrada em temas tanto pessoais quanto universais.

Duca Belintani afirma que “minha fonte criativa é sempre estar atento aos acontecimentos próximos, aos sentimentos, sempre conectado aos ensinamentos que recebi, às coisas que vejo e vivo. Isso é um material praticamente inesgotável na vida de qualquer pessoa. Para mim, sugere que minha guitarra sempre terá algo a dizer”.

Serviço:

Duca Belintani participação de Adriano Grineberg, Big Chico e Arthur Meneses

SESC Belenzinho, dia 14 de julho, a patir das 19h