Dream Theater traz turnê ao Brasil e toca em cinco capitais

Divulgação

E+

O Dream Theater, uma das maiores bandas de metal progressivo, volta ao Brasil com a nova turnê A Dramatic Turn of Events, que promove o álbum homônimo lançado em setembro de 2011. O show traz as músicas do novo disco e outros grandes sucessos da carreira dda banda.

Os shows no Brasil acontecerão a partir de agosto da seguinte forma: 24 em Porto Alegre (Pepsi on Stage); 26 em São Paulo (Credicard Hall); 29 em Belo Horizonte (Chevrolet Hall); 30 no Rio de Janeiro (Citibank Hall); e dia 1 de setembro em Brasília (CC Ulysses Guimarães).

Fãs do Brasil, os músicos da Dream Theater já trouxeram três turnês para o País, sendo essa a quarta. As informações sobre venda de ingressos ainda não foram divulgadas.